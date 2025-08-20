Un microbuz a ieșit de pe șosea într-o localitate din Mureș, în această dimineață. Patru persoane, trei adulți și un minor, au fost rănite, anunță ISU Mureș.

Un grav accident rutier s-a produs, în această dimineață, pe raza localității Ciobotani, din județul Mureș, după ce un microbuz a părăsit partea carosabilă.

Patru persoane – trei adulți și un minor – au fost rănite, fiind încadrate ca victime de cod galben. Alte trei persoane implicate nu au necesitat îngrijiri medicale.

La fața locului intervin pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Toplița cu o autospecială, două ambulanțe SMURD și o ambulanță de la Punctul de lucru Deda.

Potrivit ISU Mureș, victimele primesc îngrijiri medicale și urmează să fie transportate la spital.

Sursa: Realitatea de Mures