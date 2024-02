Recent, cunoscuta influenceriță „Aluziva” a împărtășit pe platforma TikTok o poveste despre o tentativă de escrocherie la care a fost expusă, dorind să avertizeze și să informeze ceilalți utilizatori cu privire la riscurile acestor scheme frauduloase. Experiența ei a pus în lumină importanța vigilenței și a discernământului în fața acestor situații, subliniind necesitatea unei atitudini precaute.

Pe contul personal de TikTok, tânăra a împărtășit cum a fost contactată telefonic de către o persoană care susținea că lucrează pentru banca ING.Interlocutorul a pretins că un individ necunoscut s-a prezentat la o filială bancară și a făcut o solicitare de credit în numele ei, solicitare care a fost ulterior aprobată.

„În dimineața asta am avut parte de un șoc, pentru că am primit un telefon de la un număr care se prezenta drept ING. Mi s-a spus că cineva s-a prezentat cu buletinul meu într-o sucursală și a făcut o solicitare de credit de 40.000 de lei care a fost aprobată. Eu mi-am luat șoc, vă dați seama, am stat 20 de minute la telefon cu această persoană ca spre finalul conversației eu să îmi dau seama că este foarte insistentă și îmi cere informații personale”, a spus tânăra în clipul său.

Tânăra și-a dat seama de intențiile suspecte ale interlocutorului în timpul convorbirii, atunci când acesta a început să solicite detalii personale sensibile, cum ar fi suma de bani din cont și alte informații financiare. Ea a refuzat să ofere aceste informații și a decis să închidă apelul.

„Am refuzat să dau detalii personale, am spus că mi se pare ciudat faptul că îmi cere să spun câți bani am în cont și tot felul de întrebări. Le-am zis că nu voi discuta aceste informații, mai ales că dacă sunteți de la bancă, înseamnă că știți câți bani am eu în cont. După o discuție lungă, am zis că insist să ma sune peste 20 de minute. Așa că am închis telefonul.”, continuă ea.

Influencerița nu s-a lăsat și a preferat să sune la bancă. Acolo, reprezentanții instituției financiare i-au explicat în ce consta tentativa de fraudă și cum intenționau escrocii să îi ia banii din cont:

„Am sunat imediat la call center, unde este legit și mi s-a spus că este o tentativă de fraudă și că sunt foarte multe persoane care sunt sunate cu aceeași poveste. Aveți mare grijă. Ei intenționau să îmi trimită un SMS cu un link pe care să-l accesez și să mă loghez în contul din bancă cică și așa mi-ar fi furat banii.”, avertizează românca pe TikTok.