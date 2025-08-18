Amenzi de aproximativ 7 milioane de lei au fost date de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) pe litoralul Mării Negre, în urma controalelor efectuate în perioada 30 iunie – 16 august. În plus, a fost hotărâtă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 180 de operatori economici.

„În perioada 30.06.2025-16.08.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a desfăşurat Comandamentul Litoral 2025 – campanie de verificare şi supraveghere a pieţei, în zona de vacanţă de pe malul Mării Negre, care se derulează anual, în perioada estivală. În cadrul campaniei, au fost efectuate 1.338 de acţiuni de control în staţiunile de pe întreg litoralul românesc.

Ca urmare a neregulilor constatate, în perioada menţionată au fost aplicate următoarele sancţiuni: 1.143 amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 7 milioane lei; 628 avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 432.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de circa 150.000 lei, se arată în comunicatul citat”, a transmis ANPC.

Principalele probleme identificate de ANPC

Printre principalele probleme ce au fost identificate de ANPC s-au numărat prestarea serviciilor în spaţii neautorizate, comercializarea sau folosirea unor produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare, folosirea unor condiţii necorespunzătoare de depozitare şi păstrare a produselor alimentare şi comercializarea unor produse alimentare cu modificări organoleptice sau expirate.

Totodată, comisarii de la Protecţia Consumatorilor au constatat alte nereguli precum: comercializarea unor jucării fără marcajul Comisiei Europene, care dovedeşte conformitatea produsului cu normele de siguranţă ale Uniunii Europene, utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură şi depuneri grosiere de gheaţă/rugină/impurităţi, folosirea unor blocuri alimentare neigienizate şi lipsa informării în mod corect, complet şi precis a consumatorilor privind serviciile de cazare, facilităţile oferite, tarifele, mapa cu informaţii utile turiştilor.

În urma controalelor au mai fost descoperite condiţii igienico-sanitare precare în camerele destinate cazării turiştilor (huse protecţie saltele/lenjerii/saltele/prosoape neigienizate, sisteme de aer condiţionat neigienizate şi mobilier degradat etc.), întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor (absenţa informaţiilor privind temperatura, pH-ul, adâncimea) precum şi zone/şezlonguri neigienizate şi întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement (conductoare electrice neizolate, absenţa documentelor aferente echipamentelor utilizate, lipsa panourilor de informare, lipsa truselor de prim ajutor, echipamente de agrement cu elemente de siguranţă insuficiente, absenţa evidenţelor de igienizare).

„Rezultatele Comandamentului Litoral 2025 confirmă faptul că ANPC rămâne un partener activ şi ferm în apărarea drepturilor cetăţenilor. Prin controalele desfăşurate şi sancţiunile aplicate, am demonstrat că nu tolerăm abateri care pot afecta sănătatea, siguranţa sau interesele economice ale consumatorilor.

Obiectivul nostru nu este doar sancţionarea, ci şi corectarea practicilor incorecte, astfel încât turiştii să beneficieze de servicii la standardele pe care le merită, iar operatorii economici să înţeleagă că respectarea legii este singura cale pentru a construi încredere şi sustenabilitate în afaceri”, a declarat preşedinte interimar ANPC ,Sebastian Hotca, potrivit comunicatului instituţiei.

AGERPRES