Volodimir Zelenski ar putea participa la summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, în urma unei solicitări din partea liderilor europeni. Președintele ucrainean şi-a îndemnat aliaţii europeni, în special Franţa, Germania şi Regatul Unit, care sunt, de asemenea, excluse de la negocieri, să definească o abordare comună. Un editorial semnat de juranlistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea participa, vineri, la summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, din Alaska, la solicitarea liderilor europeni, potrivit ambasadorului SUA la NATO, Matthew Whitaker.

Acesta a declarat că un acord nu poate fi încheiat fără semnătura tuturor părților implicate și că prioritatea este oprirea războiului.

Uniunea Europeană și marile puteri europene cer includerea Ucrainei în negocieri, iar Zelesnki a îndemnat Franța, Germania și Marea Britanie să adopte o poziție comună, dat fiind faptul că și ele sunt excluse.

Luni este programată o videoconferință între miniștri de Externe ai UE și Ucraina.

Decizia finală privnd invitarea lui Zekenski îi apartine lui Donald Trump, iar până acum nu a fost luată.