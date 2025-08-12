Anca Alexandrescu a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că a intrat în posesia unui document care atestă urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan pe vremea când era primarul Oradei și a anunțat că îl va face public, marți seară, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.

”S-a spus în spațiul public că domnul Ilie Bolojan a fost urmărit penal atunci când era primar la Oradea și că cineva i-a închis dosarul. A ieșit și o doamnă notar și a povestit, și un porcuror, în fine.

Am intrat în posesia unei decizii de instanță cu semnătura judecătorului, care confirmă faptul că dintr-un anumit dosar, în legătură cu niște afaceri imobiliare, domnul Bolojan era trimis pentru urmărirea penală.

Am să arăt documentul diseară, dar am să fac publică și povestea pentru că este foarte interesant când s-au întâmplat toate aceste lucruri. Cine erau premierii în timpul în care s-au întâmplat aceste lucruri, cine era premierul în timpul căruia i s-a închis dosarul domnului Bolojan.

O să vedeți cum se leagă lucrurile și cine era avocatul celui care a demascat această gașcă din Primăria Oradea. Nu spun decât atât: celebrul fost procuror Alexandru Lele.

O să arăt toată povestea, cum s-a închis urmărirea penală spunând că fapta nu există, deși există în materialele respective că se crease o rețea în primăria lui Bolojan, care dădea informații preferențiale unor personaje în legătură cu afacerile imobiliare. Este prima probă că domnul Bolojan a avut probleme și a avut dosare”, a declarat Anca Alexandrescu.