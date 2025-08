Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a explicat, luni, ce se ascunde, de fapt, în spatele ezitării lui Nicușor Dan de a semna demisia vicepremierului șpăgar, Dragoș Anastasiu.

„Daca ne luam dupa ce s-a intamplat cu judecatorii si cu pensionarea, as putea spune ca e ceva obisnuit, numai ca eu cred ca dl Anastasiu e mai mult de atat.

Conform legii, presedintele poate sa mai intarzie cu semnatura. Primul ministru ii transmite presedintelui Romaniei propunerea in termen de 5 zile de la data la care intervine un caz de incetare a functiei de mebru al Guvernului. Asta inseamna ca paote sa mai stea 20 de zile in functie Dragos Anastasiu.

Din infromatiile pe care le am, se doreste sa se astearna linistea in cazul sau pentru ca Bolojan il doreste totusi in echipa pe Anastasiu. Va aduceti aminte ca eu am punctat ca in ziua demisiei faptul ca a spus in nenumarate randuri in declaratia sa dl Anasatiu ca face un pas in lateral sau in spate. A spus de 3 ori lucrul acesta. Pasul in spate consta in faptul ca Bolojan se pregateste sa-l numeasca consilier de stat la cancelaria primului-ministru. E o informatie bomba pe care v-o dau, o informatie de ultima ora pe care v-o dau pe surse din interiorul Guvernului. Deci doar vrea sa-l ia din postura de vicepremier si sa-l puna consilier de stat, iar vicepremier – cand se mai linistesc lucrurile – sa-l puna pe dl Jurca, despre care tot eu v-am spus. Deci se incearca o mutare a lui Anastasiu pentru linistirea vigilentei romanilor dintr-o pozitie in alta. Este amuzant ce se intampla. Dl Bolojan crede ca isi bate joc de romani si ca ne pacaleste”, spune Anca Alexandrescu.

Jurnalista a vorbit in interventia sa telefonica de la Realitatea PLUS si despre gasca celor care vor sa devalizeze Romania, amintind de faptul ca incepand din aceasta seara va reveni la „Culisele Statului Paralel”, dupa o absenta de doua saptamani.

„Am sa explic si de ce a tulburat atat de tare anuntul meu legat de o posibila candidatura la Primaria Capitalei, si de ce a repornit atacurile la dresa mea fugarul Ghita. Afacerile pe care le are la Bucuresti dl Ghita aduc bani foarte multi. As putea sa spun si eu – pe modelul lor – oare jurnalistii de la RTV sunt fericiti ca sunt platiti din banii dl Ghita, obtinuti pe filiera Coldea si a gastii de infractori? Despre asta voi vorbi diseara pe larg ca sa explic de ce s-au temut de la un simplu anunt si au pornit acest atac furibund la adresa mea”, a spus jurnalista.

Moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a precizat ca pregateste, de asemenea, si alte dezvaluiri despre „cum pregateste Ilie Bolojan sa marite tot ce are mai bun Guvernul Romaniei, adica statul roman la RAPPS – caldiri de zeci de milioane de euro pe care isi doreste sa le praduiasca in inima Capitalei si in intreaga Romanie”. „Voi vorbi pe larg despre asta diseara, de la ora 21.00”, a afirmat jurnalista.