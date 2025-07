Jurnalista Anca Alexandrescu a oferit noi detalii, obținute pe surse, din culisele debarcării vicepremierului șpăgar Dragoș Anastasiu. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a afirmat că acesta s-ar fi ținut tare pe poziție, până în ultima clipă, probabil cu speranța că cerurile de interese din spatele său vor reuși să-l salveze.

“De ce abia la ora 16:00 Ilie Bolojan l-a anunțat pe Grindeanu că Anastasiu va demisiona, când acesta își anunțase conferința încă de dimineață?

Sunt 2 variante; ori coaliția nu funcționează și de aceea sunt tensiuni atât de mari în PSD, ori dl. Anastasiu s-a lăsat foarte greu cu demisia.

Pe el îl leagă, de ani de zile, foarte multe lucruri de Ilie Bolojan, nu întâmplător a ajuns consilier la Palatul Cotroceni, iar mai apoi vicepremier desemnat cu restructurările.

Eu am întrebat, pe pagina mea de socializare, dacă fiica mare a lui Ilie Bolojan, arhitectă, se cunoaște cu partenera de viața a lui Anastasiu, Hildegard Helene Brandl, care are o firmă de arhitectură. Am aflat că fiica premierului nu a lucra niciodată cu această firmă, dar lucrează la o firmă care are lucrări la Cluj”, a explicat Anca Alexandrescu.

PREA MULTE COINCIDENȚE ÎN SPATELE LUI ATANASIU: RePatriot, Florian Coldea, Statul Paralel

Jurnalista a remarcat și discrepanța dintre discursul public care face trimitere la reponsabilitate și austeritate, în timp ce foarte mulți oameni din cercurile puterii se bucură în continuare de privilegii.

„Dl. Anastasiu a plătit 2 milioane de euro amendă pentru că a creat un cartel împotriva statului românilor, le-a explicat românilor că trebuie să dea șpagă “de supraviețuire” toți apropiații lui au contracte cu statul roman, deci toți acești oameni este în regulă”.

Aș fi curioasă să transmită ANAF cam ce sume au fost returnate din TVA firmelor lui Dragoș Anastasiu. Sunt prea multe coincidențe, cu RePatriot, cu prietenii, cu Florian Coldea, cu Statul Paralel. Totuși, chiar nu-și pune nimeni întrebarea de ce aceleași personaje se învârt în aceleași cercuri. Dl Anastasiu a fost și în preajma lui Victor Ponta și alui Klaus Iohannis.”