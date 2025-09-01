Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) și Partidul Oamenilor Tineri (POT) au anunțat, luni, inițierea unui demers parlamentar pentru constituirea unei comisii de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Potrivit AUR, această comisie este văzută ca un instrument esențial pentru apărarea statului de drept și a democrației constituționale, în fața a ceea ce formațiunea numește abuzuri și manipulări ale sistemului politic și instituțional.

Reprezentanții AUR susțin că, după primul tur al alegerilor din 2024, „a existat un câștigător clar: domnul Călin Georgescu, susținut de o largă majoritate a electoratului”. Ei consideră că toate datele și sondajele indicau o victorie și în turul al doilea.

În comunicat se arată că au trecut luni de la decizia Curții Constituționale de a anula scrutinul, fără să fie oferite explicații clare. AUR acuză partidele din coaliția de guvernare și pe Nicușor Dan că au promis desecretizarea documentelor care au stat la baza deciziei, însă nu au făcut niciun pas în această direcție.

Conform formațiunii, anularea alegerilor a avut un scop politic: împiedicarea accesului la funcția supremă în stat a unui candidat considerat incomod pentru sistem. AUR susține că românii au dreptul să știe cine poartă responsabilitatea pentru acest abuz.

În sprijinul acuzațiilor, partidul invocă rapoarte internaționale, inclusiv unul al Departamentului de Stat al SUA, care ar fi menționat anularea scrutinului drept o vulnerabilitate democratică majoră. Din acest motiv, AUR consideră că Parlamentul are obligația de a clarifica situația.

Noua comisie parlamentară va audia reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în organizarea alegerilor, precum SRI, SIE, AEP, BEC, MAE și MAI, astfel încât opinia publică să primească răspunsuri. Reamintim că primul tur, desfășurat pe 24 noiembrie 2024, fusese câștigat de Călin Georgescu, urmat de Elena Lasconi, însă întregul proces electoral a fost anulat de Curtea Constituțională.

