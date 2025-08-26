Rezultatele finale după rezolvarea contestațiilor la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat vor fi afișate marți, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Rata de promovare înainte de rezolvarea contestațiilor a fost de 28,4%, iar rata de participare de 84,9%.

S-au prezentat 25.710 candidați din totalul celor 30.279 înscriși. Au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidați, care nu vor putea participa la următoarele două sesiuni de examen.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că lucrează la aprobarea calendarului examenului de Bacalaureat pentru anul viitor, care ar urma să fie publicat în curând. AGERPRES