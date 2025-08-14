Momente de panică, joi după-amiază, în centrul orașului Drobeta-Turnu Severin. Un șofer a pierdut controlul volanului după ce i s-a făcut rău în timp ce conducea, iar autoturismul a lovit direct clădirea Poștei Române.

Impactul a fost extrem de puternic, spun martorii, iar bărbatul a rămas inconștient în interiorul vehiculului. Echipajele de salvare sosite rapid la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare.

Zona a fost încercuită de polițiști, iar circulația din apropiere a fost oprită temporar pentru a le permite medicilor și pompierilor să intervină în siguranță.

Autoritățile urmează să stabilească, în urma cercetărilor, ce a provocat pierderea controlului asupra mașinii și coliziunea cu sediul Poștei Române.