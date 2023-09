Sezonul mustului a început, iar oamenii trebuie să știe toate efectele pe care acestă băutură le are asupra corpului. Mustul poate scădea colesterolul și totodată poate întări sistemul imunitar. În același timp, această băutură are și alte efecte nebănuite.

Este recomandat consumul de must de struguri dimineața. Acesta poate diminua durerile de cap, în contextul în care conține 81% apă, cei care aleg să îl consume hidratându-se, scrie csid.ro.

Mustul este o băutură extraordinară pentru sănătate, crește imunitatea, oferă energie, ajută în curele de slăbire, în eliminarea excesului de acid uric din organism. Are efect diuretic, calmant, laxativ, tonic, diaforetic, remineralizant, vitaminizant, de îmbunătățire a funcțiilor organismului (mai ales cele hepatice și renale). Mustul ajută la îmbunătățirea digestiei, a metabolismului grăsimilor, în tratamentul reumatismului, gutei, afecțiunilor rinichilor, etc.

Alături de gustul fin, delicios, strugurii ajută digestia, stimulează pofta de mâncare, distrug bacteriile și germenii din stomac și intestine, au efect bun asupra sistemului cardiovascular și a sistemului nervos, previn ateroscleroza și bolile de inimă. Resveratrolul din must este un adevărat medicament pentru organism, ajută la scăderea în greutate, ținerea metabolismului sub control, în prevenirea dezvoltării tumorilor, a bolilor legate de inimă, ficat și vasele de sânge, are efect antioxidant și anticancerigen.

Resveratrolul este un bun remediu împotriva bolii Alzheimer, a pierderii auzului, a îmbătrânirii premature a organismului. Medicii consideră că resveratrolul reduce riscul de boli de inimă prin acțiunea antioxidantă, poate inhiba dezvoltarea celulelor tumorale și deci ajuta în tratamentul cancerului, în lupta împotriva radicalilor liberi ce îmbolnăvesc organismul. Antocianii din strugurii negri au proprietăți ca vitamina P, antioxidante, antibacteriene și revitalizante.

Sursa: Tabu.RO