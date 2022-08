Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, a vorbit despre schimbarea primei republici pentru ca democrația să funcționeze în România. Acesta a vorbit despre ce trebuie făcută pentru ca românii să poată vota cu adevărat la viitoarele alegeri.

Bobby Păunescu: „Viktor Orban și-a făcut treaba fata de Ungaria, alături de dl Putin și cu cu niste domni din România. La noi e problema”

„Nu numai CNCD, care este, dupa parerea mea, un pistol cu apa. Ar fi mai bine ca toata diplomatia romaneasca sa-l puna la punct. Pentru că a facut declaratii rasiste, antiamaericane, si ar trebui sa discute cu reprezentanții diplomației românesti si partenerii de ce Orban instiga, pentru ca aceste atacuuri sunt fara precedent, foarte grave. Orban pacaleste, el merge la reuniunea Partidului Republican în SUA si schimba discursul, minimizeaza gravitatea declaratiilor în România. Pentru prima data presa internationala a punctat derapajul lui Orban, pentru prima data se spune ca aceste declaratii grave sunt facute in România, am observat si in ziarele din Germania, SUA, Marea Britanie. E necesar ca diplomații nostri sa explice tuturor partenerilor externi. Romanii au discutat. In Partidul Republican au discutat”, a declarat Marius Bostan, duminică seară, la B1.

Bobby Păunescu a punctat că România nu a reacționat adecvat după declarațiile lui Viktor Orban.

„Am cateva cunostine in America, Partidul Republican a spus ca noi l-am primit pe V. Orban. Intr-adevar poate au fost exagerate unele , dar din România nu a venit nimeni, voit, nevoit, din lipsa de expertiza (la reuniunea P. Republican, n.r.). Au fost dati afara toti care se pricepeau (din MAE, n.r.) si au fost lasati cei care nu apartin stegului nostru, nu respecta Constituția României, articolul 55, blocheaza incercarile si actiunile primului ministru in mare masura, ale președintelui. Acelasi lucru se intampla si in serviciile de informatii. Desi la nivel superior, in ultimii ani, 5-6-7-8, sefii au ramas. (…)

Comanda se dă de acolo. Ideea este ca nimeni din România, ca autoritate, nu s-a prezentat in contrapartida. Dl Orban si-a făcut treaba, bravo lui. Primul ministru V. Orban, cel putin pe politica externa. El este pentru țara lui”, a explicat Bobby Păunescu.

„A dat un atac la minoritatea din România. El aduce in derizoriu, si-a stricat relatia. (…) Toate țările sociate Rusiei sunt în sărăcie. Orban a gresit si fata de poporul lui, indeparteaza poporul ungar de Occident”, a susținut Marius Bostan, om de afaceri, inițiator RePatriot.

„Să spunem adevărul. Orban și-a făcut treaba fata de Ungaria, alături de dl Putin. Impreuna cu Putin, cu niste domni din România, nu ma refer la sefii serviciilor secrete SIE, SRI, ci altele, sanctionate in mutle rapoarte internationale, sunt impreuna. Si-mi asum ce spun. Asta e problema. Orban are un plan, noi nu avem, Nu avem un plan de tara, nu stim ce vrem, cum sa ajungem, unde sa ajungem. Prima republica trebuie sa se incheie cat mai rapid, ce s-a bazat pe minciună și crimă, revolutia a fost furata. (…) Este un plan foarte clar, si doar cateva tari ne apara , printre care și SUA, in Transilvania. (…) Ei nu-s de vina, isi urmeaza planul. Problema este la noi, n-avem puncte a,b,c,d (de urmărit, n.r.)Aici este problema. E ceva ce nu există, nu avem nimic, nu știm ce facem, ca stat român. (…) Ai mei sunt din Deveselu. Prima femeie primar din Oltenia, in 43. Bunicul meu era director… Dar nu despre asta e vorba”, a adăugat Bobby Păunescu.

Bobby Păunescu: „Trebuie să se încheie cu prima republică. Nu putem avea o democrație cât timp cetățeanul român nu are voie să voteze”

„Sunt oameni buni in politica românească, dar foarte puțini, din pacate nu trec de 1%. Au la indemana controlul AEP, care clar e proruseasca, a semnat un memorandum cu Rusia, nimeni nu l-a chemat pe omul ala, ce e in actul ala?

Toate poveștile astea ar fi ok dacă ai noștri…, dar ai noștri sunt blat cu ei. Trebuie sa se incheie cu prima republica. S-a întâmplat peste tot în lume. Când lucrurile nu funcționează, ca in fotbal, schimbi antrenorul. Schimbi Constitutia, nu a funcționat în 30 de ani. (…) Am distrus toate fabricile, numai noi putem face la noi in tara lucruri. (…)

Prin banii alocati partidelor politice, e un buget foarte mare din al contribuabililor care finanteaza partidele in functie de procentul de la ultimele alegeri, Daca esti partid nou, nu te poti pune cu partidele. Acest buget sa fie transparent, fiecare cetatean sa aiba dreptul sa spuna: Vreau ca banii mei sa se duca la partidul… În momentul acela incepe lupta. Depinde de cetatean, in America e <<with the people>>, sa ii dai sansa. Toti care spun <<Iesiti la vot>> sunt niste tradatori. De ce? Pentru ca vor sa legitimizeze tot acest furt, distrugerea României. Daca ies 70 la suta. Ii aleg tot dintre ăia.

Nu avem cu msă avem o democratie, o schimabre atat timp cat cetateanul nu are voie sa voteze. Ies si spun iesiti la vot, nu ai cum sa votezi un partide de care nu ai auzit. Nu te intalnesti cu el ca nu are bani sa te intalnesti, pentru infrastructura, ceilalti… Daca nu mergem la radacina, unde e cancerul – banii de la stat, daca ar fi distribuit in functie de dorinta cetateanului nu am avea ac. este probleme Ei nu pot plati, pot numai cei care au bani, pot numai aceste partide. Este o chestiune bine pusa la punct pt a avea controlul. (…) Un singur lucru trebuie facut, daca se intampla schimbarea…

În Italia , când a inceput razboiul anticoruptie <<cu mainele curate>>, a doua,a treia republica, când s-au inchis partide, a venit Forza Italia, a disparut partidul socialist, au disparut crestin-democratii, Bettino Craxi, a fugit in Tunisia, a semnat inainte un act sa nu fie extradat. (…) Bettino Craxi a spus ca <<ce e cu discutia cu banii, voi glumiti? Exista cineva in partidele politice care sa spuna ca nu e coruptie generalizata la nivelul partidelor politice?>> (…) Acelasi lucru se intampla si in România. Trebuie să aduca o sumă in partid. (…) In prima faza e luat cutare, are imagine buna, e pus pe liste dar nu va aduce bani, si il schmba, la urmatoarele alegeri, cu altul. (…)

In această republică, in forma asta, singurul lucru ce se poate face e sa pierdem din teritoriile României. Noi, ei nu. (…)

Fiecare cetățean al României, cu un an înainte de alegeri, primeste online sau pe telefonul mobil, ai cupon de 3.000 de lei, voucher, catre care instituție politică vrei sa-l dai si sa isi spuna punctul de vedere: <<Banii mei se duc la cutare>>. Decizia trebuie sa fie la cetatean, banii de finantare a partidelor bazate pe convingerea celor cu drept de vot, sa dau banii lui cutare. (…)

La urmatoarele alegerei, Diaspora va decide. De două luni incoace se nasc mai mulți copii in Diaspora decât in România”, a concluzionat Bobby Păunescu.