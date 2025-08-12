lie Bolojan se spală pe mâini de modificările privind plata pensiilor din pilonul 2. Premierul anunță că proiectul de lege a fost pregătit de ASF și că banii care ajung la fondurile de pensii private nu sunt folosiți de Guvern.

„In urma acestor dezbateri sper sa se clarifice lucrurile, ca Guvernul nu confisca niciun ban, nu foloseste niciun ban, doar ca in acest proiect se propune – la fel cum banii se colecteaza esalonat si sunt dedicati unei completari a pensiei pe care o asigura statul – si dupa ce se ajunge sa beneficiezi de pensie, sa poti intr-adevar sa ii ai 25%, asta este media din prevederile din toate tarile UE, iar diferenta sa o poti esalona luna de luna.

Acesta este calculul care a stat la baza acestei propuneri, in asa fel inca sa nu existe o situatie in care, in anii urmatori, dupa 2030 – cand numarul de oameni care intra la pensie creste de la an la an – sa nu ne trezim cu nsite retrageri bruste, care sa strice toata componenta de pensii gestionate private”, a declarat Bolojan.