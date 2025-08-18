Călin Georgescu ajunge din nou la poliție pentru a semna controlul judiciar. Măsura vine într-un context politic tensionat, la doar câteva zile după ce raportul Departamentului de Stat al SUA a criticat anularea alegerilor din țara noastră. Susținătorii lui Călin Georgescu au anunțat că se vor duce să-l susțină, ca de fiecare dată.

Călin Georgescu este așteptat luni dimineață să semneze controlul judiciar la IPJ Ilfov. Gardurile de protecție deja au început să fie montate.

Susținătorii săi au anunțat că indiferent dacă s-a schimbat ziua când trebuie să semneze controlul judiciar, sunt dispuși în continuare să vină, motiv pentru care au început să sosească încă de la primele ore ale dimineții pentru a-i fi alături candidatului interzis de sistem.

Reamintim că Departamentul de stat al SUA a consemnat în raportul său privind situația drepturilor omului în România, în anul 2024, anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut și faptul că această măsură a fost criticată ca „o ingerință politică în alegeri, dar și o restricție excesivă a discursului politic”.

Decizia CCR, se arată în acest raport, a prezentat alegerile ca fiind influențate de o operațiune de informare rusă pe rețelele sociale. Observatorii independenți au sugerat însă că respectiva campanie de pe rețelele sociale a fost o activitate electorală organizată de un partid românesc.