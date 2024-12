Călin Georgescu, candidatul independent la alegerile prezidențiale, a fost invitat special în această seară, la ora 21:00, într-o ediție eveniment a emisiunii Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu, difuzată la Realitatea PLUS. Prezența acestuia are loc într-o zi plină de semnificații pentru postul de televiziune, marcată de o întrerupere temporară a emisiei.

Referitor la dosarul lui Horațiu Potra cu declarații ale iubitei celui care deține așezământul de cai, acesta a spus: „Sunt acuzat în ansamblu de credință în Dumnezeu. Într-o țară creștină. Asta e realitatea. Am citit și eu declarația. Vorbea de echitație. Despre asta este vorba. Am văzut poze cu domnul Potra și PSD. Ar trebui întrebat și domnul Ciolacu. Nu văd care este fapta. Li se iau oamenilor declarații abuzive, știu ce s-a întâmplat cu prietenul meu – Eugen Sechila. Suntem în dictatură. Mă aștept să văd poze trucate, tot felul de lucruri. Eu nu dețin puterea, ci doar votul poporului. Poliția era pe stradă îmi făcea poze la casă, am rămas fără căldură cu familia trei zile, copiii amenințați la școală. Era firesc ca oamenii din jurul meu în care am încredere totală să dubleze, să tripleze tot ce avem ca protecție”.

De ce a refuzat paza de la SPP

„M-a sunat Pahonțu să-mi ofere pază și protecție, dar i-am spus că am încredere doar în oamenii mei. Nu pot accepta așa ceva, nu am nevoie. A rămas blocat în telefon și a zis: noi, totuși, insistăm. I-am spus că poate și o mașină SPP în față sau în spate. Nu a fost de acord”, a mai spus Călin Georgescu.

„Am fost atacat din toate părțile, sub toate formele. Au venit cu această poză în care ne amenințau. În ultima săptămână a fost ceva evoltător că vom avea sfârșitul familiei Ceaușescu. Echipa mea m-a rugat să fiu atent la ce spun. Situația a escaladat. Eu nu m-am întâlnit acolo cu Horațiu Potra. Am fost acolo pentru că m-au rugat, însă nu am participat la discuție. Echipa mea mi-a interzis să divulg. Lucrurile nu au fost de joacă. S-au canalizat pe înlăturarea mea și distrugerea mea fizică”, a spus Călin Georgescu.

Referitor la întânirile pe care le-a avut cu oamenii despre care se face vorbire în dosar și dacă l-a chemat cineva să-l întrebe, Călin Georgescu a răspuns: „Nu m-a chemat nimeni. Se vede că toate convorbirile mele sunt interceptate. Este un abuz fulminant. Justiție nu există în această țară. Se încearcă discreditarea mea prin intimidare profundă. Îndemnul meu a fost către pace duminică. Viața sau țara, despre asta este vorba. Ce este greșit în asta? Foarte frumos. Despre asta este vorba. Așa cum au făcut străbunii noștri. A fost legea sarmisegetusei. Nimic pentru mine, totul pentru țară. Ce este urât în asta? Ce este greșit în asta? Ce este greșit să-ți aperi țara și familia? Ce este greșit să înțelegi că o familie este țara mai mare? Ce este greșit să plângi pentru țara? Care este problema lor? Problema lor este una singură. Că nu reușesc să fie oameni. De aceea eu le spun tuturor: vreau să mă lupt și ne luptăm cu aceste depinderi negative pe care eu personal nu le pot tolera. Dar în armonie și pace, vreau să-i asigur pe toți, indiferent că sunt înăuntru sau împotriv sistemului. Toți vor fi liniștiți. Pentru că au nevoie toți să știu zona aia de o viață prosperă. Și în special de pace, vă amintesc că în special la dumneavoastră am spus asta. Pace în interiorul țării dacă vrem să avem pace în exterior. Noi nu avem pace în interiorul țării. Păi cum putem să avem pace în exteriorul țării? Nu avem cum. Nu avem cum. Este imposibil. Dacă avem pace în noi, dacă nu avem pace în noi, liniște în noi. Tot timpul, gândiți-vă, se face un abuz uriaș, gigantic, în cauza rănilor imense pe care le-au”.

Călin Georgescu: „Rog justiția să fie demnă”

Călin Georgescu a fost întrebat dacă este obiectul acestui dosar având în vedere referința la „candidatul independent” după vizita la Ciorpani. „Vă spun încă o dată, problema lor este poporul. Și eu le spun, nu este problema voastră poporul, și voi sunteți problema. Iar cu mine o să vă fie bine la toți, despre asta este vorba. Dar pe de altă parte, vă spun așa, nu avem drepturi precedentate fără să mi se aducă acuze. Despre asta e vorba. Nu mi se aduce nicio acuză. Rog personal, cu această ocazie, rog foarte mult, să-mi permită să spun, toate instituțiile din România să nu mai facă abuzuri. Rog justiția să fie demnă, demnă pentru popor nobil. Este de neimaginat ce este în această instituție.

Horatiu Potra. Am văzut că judecătorii n-au constatat că a făcut ceva atât de grav încât să-l aresteze. I-au dat control judiciar pentru banii pe care i-au găsit în casă, bani care au fost scoși de la bancă pentru că i-au închis conturile și pentru că avea în mașină o bâtă.

Despre domnul Sechila au spus tot felul de lucruri. Este un om ultra demn. N-am să mă dezig de el niciodată, în viața mea. Indiferent în ce situație aș fi, indiferent. Este unul dintre cei mai demni oameni pe care i-am cunoscul vreodată. Despre Potra. Nu-l cunosc, că l-am ales la muscul. Nu-l cunosc ca să spun că îl cunosc pe un om. N-am cum să-l cunosc. Spun că l-am întâlnit cu pozele făcute la vremea aia. Bun, de acord. Nu e treaba mea, dar ce pot să vă spun este ce am aflat despre el. Și ceea ce nu știe lumea este că acest om a dat o pâine, nu la sute, la mii de oameni, la mii de tineri din țara asta, care sunt rejectați de sistem, care au dorit să-și slujească țara ca militari, și care n-au putut să-și slujească țara ca militari, pentru că sistemul nu i-a dorit. Aveau nevoie de lichele. Iar cei care s-au strecurat în armată sunt vai de ei, cum sunt tratați și expulzați de acolo. Omul ăsta a reușit din ceea ce a făcut în altă țară, într-un teritoriu care nu e al nostru. Cu ce a greșit? Că și-a iubit țara? Cu ce a greșit? Că le spune copiilor despre dragostea de țară și să se închine în biserică? Asta face Eugen Sechila. Îi duce la biserică în fiecare duminică pe copii. Cu ce a greșit?”, a spus Călin Georgescu.



Emisiunea este un moment de interes național