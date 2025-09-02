Institutul Național de Sănătate Publică desfășoară, în perioada septembrie-octombrie, la nivel național, campania de informare, educare și comunicare având ca temă promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice ‘Fii activ, mănâncă sănătos!’.

Campania are ca obiective creșterea nivelului de informare a copiilor, adolescenților și familiilor acestora privind efectele benefice ale alimentației sănătoase și ale activității fizice asupra sănătații, promovarea activității fizice la locul de muncă pentru angajații cu activitate de birou și promovarea activității fizice în rândul vârstnicilor.

‘Debutul acestora încă din copilărie contribuie la adoptarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung și la prevenirea comportamentelor cu risc pentru sănătate. Alimentația nesănătoasă și lipsa activității fizice sunt factori de risc importanți pentru apariția mai multor boli cronice, inclusiv a obezității, atât la adulți, cât și la copii’, afirmă INSP.

Conform sursei citate, campania face apel la școli, familii, lucrători din domeniul sănătății, lideri comunitari și administrații locale să participe activ la răspândirea mesajului și la crearea unor medii de susținere care promovează rezultate mai bune în materie de sănătate.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) educația pentru sănătate în școli este o investiție strategică, care trebuie începută devreme, pentru a construi o ‘fundație solidă’ pentru o viață sănătoasă.

De aceea, recomandările OMS pentru copii și adolescenți sunt:

* consumul zilnic al legumelor și fructelor, cel puțin 400 g sau cinci porții;

* reducerea cantității totale de grăsimi la mai puțin de 30% din aportul total de energie;

* activitatea fizică moderată-viguroasă trebuie practicată cel puțin 60 de minute zilnic.

Potrivit specialiștilor, atât la adulți, cât și la copii, aportul de zahăr adăugat ar trebui redus la mai puțin de 10% din aportul total de energie. Specialiștii atenționează că excesul de calorii din alimente și băuturi bogate în zaharuri libere contribuie la creșterea nesănătoasă în greutate, care poate duce la supraponderalitate, obezitate, hipertensiune arterială și creșterea grăsimilor în sânge.

Colectarea și analiza datelor din cadrul Inițiativei Europene de Supraveghere a Obezității în Copilărie (COSI) a OMS, efectuată în perioada 2022-2024, arată că supraponderalitatea și obezitatea în copilărie rămân o provocare majoră pentru sănătatea publică în Regiunea Europeană a OMS. Astfel, la nivel european, aproape unul din trei copii de vârstă școlară este supraponderal, iar unul din opt suferă de obezitate.

În România, media prevalenței supraponderalității la băieți și fete în rândul copiilor din ciclul primar (cu vârsta cuprinsă între 7-9 ani) este 28%, iar a obezității 12%. AGERPRES