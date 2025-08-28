În perioada 18 – 24 august, în România au fost raportate 3.850 de cazuri noi de COVID-19, în creștere cu 87,2% față de săptămâna precedentă, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

Dintre acestea, 936 reprezintă cazuri de reinfectare, confirmate la persoane testate pozitiv la mai mult de 90 de zile după o infectare anterioară. În același interval a fost raportat și un deces: o femeie de peste 80 de ani, cu comorbidități asociate.

Testările au crescut cu 60% față de săptămâna trecută, fiind efectuate 469 teste RT-PCR și 12.105 teste rapide antigenice. Rata de pozitivitate a ajuns la 30,6%, în urcare cu 6,3%.

De la începutul pandemiei, România a înregistrat 3.593.488 de cazuri confirmate de COVID-19 și 69.269 de decese asociate infecției cu SARS-CoV-2.

Sursa: Realitatea Medicala