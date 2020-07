Când statele lumii au descoperit realitatea complexă a desfășurării virusului Covid-19, în marea lor majoritate au decis încă de la începutul acestei primăveri să introducă măsura carantinării chiar cu riscul reculului economic major! Au urmat apoi uriașele presiuni politice, publice, spațiul mediatic și al rețelelor de socializare s-a umplut cu diverse teorii conspiraționiste, culminând cu ample proteste stradale, cu oameni furioși aruncându-și ostentativ măștile de protecție, îmbrățișându-se într-un dispreț total fără de măsurile de distanțare sociale, invocate de OMS, astfel încât, treptat au fost introduse măsuri de relaxare, iar odată cu debutul sezonului estival, din ce în ce mai multă lume a uitat de pandemie, fapt care l-a făcut pe Mike Ryan, director al Programului de Urgențe Sanitare al OMS să declare că este Posibil ca acest cumplit virus să nu mai dispară niciodată și a a anunțat îngrijorat că un al doilea val este iminent!

O privire retrospectivă ne arată că un al doilea val de pandemie ar putea fi mai periculos decât primul. Așa a fost în 1918 în cazul Gripei Spaniole. Aceasta a evoluat în valuri, până la dispariția ei în 1920, ucigând zeci de milioane de oameni, mult mai mulți chiar decât în Primul Război Mondial. Unii cercetători, printre care Eva Grill, epidemiolog la Universitatea Ludwig Maximilian din München și colegul ei, Rafael Mikolajcyzk, de la Universitatea Martin Luther din Halle-Wittenberg, sunt de părere că 50 de cazuri la 100.000 de locuitori ar fi deja prea multe. Pericolul ar fi ca sistemul sanitar să nu facă față atâtor cazuri noi și ar putea fi prea târziu pentru a stopa extinderea epidemiei.

Dacă se va ajunge aici, orașe întregi vor trebui din nou izolate. Învățământul în școli și economia vor trebui din nou blocate. Noul lockdown ar fi urmat apoi de noi relaxări, după îmbunătățirea situației. Și tot așa mai departe – un ciclu cu care ar trebui să ne obișnuim până la urmă.

Potrivit OMS, „dacă boala va persista în țări sărace care nu dispun de capacități suficiente de testare și identificare a focarelor de infecție, atunci persistă pericolul reizbucnirii epidemiei. Este valabil mai ales acolo unde există mari mulțimi de oameni: în mari orașe, în tabere de refugiați, în locurile unde distanțarea fizică și socială este greu de respectat.” Singura comparație validă a SarsCov2 se face, așadar cu Gripa Spaniolă din 1918 care a lovit în trei mari valuri. Pandemia a debutat în martie 1918 și a atins punctul culminant în timpul unui al doilea val, la sfârșitul lui 1918. Între timp, virusul suferise mutații care l-au făcut și mai periculos în al doilea val.

Autoritatea sanitară americană crede că al doilea val al Gripei Spaniole a făcut majoritatea victimelor în SUA, țara în care se pare că s-a declanşat această boală. La începutul lui 1919 a venit al treilea val, care a durat până la jumătatea anului. Boala ar fi făcut până la 50 de milioane de victime iar virusul nu a dispărut probabil niciodată de tot.

Unii virologi cred că mutațiile ulterioare slăbesc un virus și îl fac mai puțin mortal. Nu are legătură doar cu faptul că mai mulți oameni ar fi deja imuni la virus. Virusul are nevoie de gazde vii pentru a se multiplica și supraviețui. Un studiu publicat de revista medicală britanică The Lancet vine cu o concluzie tulburătoare: relaxarea din sezonul estival va grăbi inevitabil formarea celui de doilea val pandemic, mai ales că foarte mulți oameni pun la îndoială existența acestui virus, fix la fel ca în timpul gripei spaniole când au fost înființate “liga anti masca”, “mișcarea pentru libertate”, “apărarea omului împotriva dictaturii sanitare”… teribile asemănări cu situația la zi, semn că prostia rămâne o constantă în istoria omenirii!

În România situația se agravează de la o zi la alta, 994 de noi cazuri de coronavirus, în ultimele 24 de ore din 17.204 de teste prelucrate, 36 decese au fost raportate, 297 de pacienți sunt internați la terapie intensivă. În același timp, 1.087 de persoane pozitive au fost externate la cerere.

Sursa: Realitatea Din PNL