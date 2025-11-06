O acțiune de forță, parte a amplei „Operațiuni Jupiter 4”, a fost desfășurată astăzi de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, în colaborare cu ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române. Au avut loc opt percheziții domiciliare în București, vizând sediile sociale a patru societăți comerciale din domeniul energiei electrice și locuințele persoanelor fizice implicate, potrivit realitatea.net.

Anchetatorii investighează fapte de „înșelăciune cu consecințe deosebit de grave” și „spălare a banilor”, cu un prejudiciu masiv adus bugetului de stat.

Schema de fraudă de 520 de milioane de lei

Potrivit anchetei, în perioada aprilie – august 2022, Grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari traderi de energie, ar fi pus în aplicare un mecanism coordonat de tranzacționare pe piața energiei. Obiectivul principal a fost maximizarea profiturilor prin supra-solicitarea sumelor compensate de la bugetul de stat, conform schemei instituite de O.U.G. nr. 27/2022.

Societățile vizate, menționate cu inițialele X.E. S.A., E.M. S.R.L., S. S.R.L. și L.E. S.R.L., ar fi colaborat pentru a manipula piața. În concret, E. M. S.R.L. și S. S.R.L. ar fi solicitat decontări totale în valoare de aproximativ 520 de milioane de lei (225.542.488 lei, respectiv 295.354.585 lei) doar pentru lunile mai-august 2022.

Mecanismul „rotirea” utilizat ca să ajungă la prețuri artificiale

Frauda s-a bazat pe creșterea artificială a prețului mediu de achiziție al energiei raportat autorităților. S.C. E. M. și S.C. S. achiziționau energie, o vindeau către alte firme din grup (X. E. și L. E.), care jucau rolul de intermediari, iar acestea, la rândul lor, o revindeau înapoi către E. M. și S. la prețuri succesiv crescătoare.

Acest circuit de tranzacții intra-grup a permis raportarea unor costuri de achiziție mult umflate. De exemplu, energia vândută de E.M. S.R.L. către X. E. S.A. la 460 lei/MWh, ajungea să fie revândută înapoi către E. M. S.R.L. și S. S.R.L. la prețuri cuprinse între 933,45 și 3578,93 lei/MWh. Această „rotire” genera prețuri medii de achiziție extrem de ridicate, fără a avea un plafon maximal de calcul în O.U.G. nr. 27/2022, forțând statul să compenseze sume disproporționat de mari.

În luna august 2022, creșterea artificială a prețului mediu de achiziție la 2.479,68 lei/MWh ar fi permis solicitarea unei sume decontate de peste 101 milioane de lei pentru o singură societate.

Manipularea pieței și creșterea bazei de clienți

În paralel cu manipularea prețurilor, societățile și-au mărit rapid portofoliul de clienți, preluând 1.946 de locuri de consum de la X. E. S.A. către E.M. S.R.L. și S. S.R.L. Această manevră ar fi fost destinată justificării volumelor uriașe de energie achiziționate și ar fi amplificat valoarea compensată, ducând la o creștere aproape dublă a locurilor de consum (CLC) incluse la plafonare.

În plus, operațiunile grupului ar fi încălcat și obligația legală prevăzută de Legea energiei nr. 123/2012, care impune furnizorilor să își acopere cel puțin 50% din necesarul portofoliului prin producție proprie sau contracte la termen, nu de pe piețe spot.

Acțiunile de astăzi vizează combaterea acestor practici abuzive de manipulare a pieței și demonstrează angajamentul autorităților de a proteja bugetul de stat și de a asigura un cadru concurențial echitabil în piața energiei electrice.