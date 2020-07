Unul din cel mai mare dosar de trafic de droguri, asa-numitul dosar Cocaina, ajunge astazi in instanta. Este vorba despre o captura record de droguri in valoare de 600 de milioane de euro. Cocaina descoperită avea o puritate de 90% si urmau sa ajunga, printre altele, si pe piata din Romania, informează Realitatea PLUS.

Totul s-a intamplat la finalul lunii martie a anului trecut, dupa ce, se pare ca din cauza unei furtuni puternice, ambarcatiunea in care se aflau drogurile s-a rasturnat in largul Marii Negre.

Judecatorii au reusit sa dea de urma capului acestei retele. Este vorba despre un om de afaceri de origine libaneza, care are resedinta in Brazilia. In acest dosar mai sunt inculpate si alte persoane, cetățeni români, sârbi, spanioli și ucrainieni.

Drogurile proveneau din America de Sud si urmau sa ajunga in Vestul Europei, dupa ce tranzitau, printre altele, si Turcia si Romania.

Drogurile descoperite din Marea Neagră ar fi intrat în România fix în momentul în care sistemul SCOMAR, sistemul electronic de supraveghere video și radar a frontierelor de la Marea Neagră, nu funcționa pe toată întinderea litoralului.

Prin rechizitoriul din data de 13.07.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus trimiterea în judecată a inculpaților N.E.N.J., D.D.A., L.P.R.P., M.I., Ș.I.A., P.A., M.G., S.N.J.A., A.C., P.S.A., S.P., K.R., C.H.A.J., Ș.B.A., BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL și POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, trafic internațional de droguri de mare risc, trafic ilicit de droguri de mare risc, dare de mită, luare de mită și fals în declarații în formă continuată.

Prin actul de sesizare s-a reținut faptul că în cadrul operațiunii cu nume de cod atribuit „GRIMM BROTHERS” a fost investigată o grupare infracțională organizată implicată în transportul de droguri de mare risc pe cale maritimă, până în apele teritoriale românești, respectiv Marea Neagră– Delta Dunării cu destinație finală țări din Balcanii de Vest, dar și țări din Europa de Vest, Olanda, Belgia și Spania. Operațiunii i-a fost atribuit acest nume de cod întrucât în absența unor sesizări anterioare, organele judiciare au reconstituit și probat traseul infracțional post factum, exclusiv pe baza datelor, indiciilor și urmelor adunate în urma activităților judiciare desfășurate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate-Serviciul Antidrog, Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și a

datelor furnizate de Drug Enforcement Administration (D.E.A.), Europol, Interpol, precum și de celelalte instituții de law enforcement cu care s-a cooperat în baza dispozițiilor Legii 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, se arată în comunicatul DIICOT.

” Astfel, în perioada ianuarie 2019-martie 2019, inculpaţii s-au constituit într-un grup infracțional organizat cu scopul de a transporta o cantitate semnificativă de cocaină din America de Sud – Brazilia, Portul Belem, furnizată de inculpatul N.E.N.J. zis „SHEIK-UL” (cetățean libanez cu reședința în Brazilia), iar ulterior de a extrage această cantitate de cocaină din apele teritoriale românești ale Mării Negre și de a o preda persoanelor din cadrul grupării infracționale responsabile cu transportul

acesteia spre țări din Europa de Vest şi Balcanii de Vest, în vederea plasării pe pieţele din Europa.

Din cercetările efectuate, au rezultat urmatoarele: inculpatul N.E.N.J. conducea în anul 2019, în Brazilia, o organizaţie criminală specializată în colectarea unor cantităţi mari de droguri din ţările producătoare din America de Sud (Bolivia, Columbia, Peru) şi în distribuirea acestora către cumpărători en gros din state predominant europene. La începutul anului 2019, membri ai Balkan Cartel l-au contactat pe inculpatul N.E.N.J., prin intermediul unor cetăţeni sârbi care activau în

organizaţia condusă de acesta, pentru a cumpăra şi transporta către Europa (cu punct de intrare prin România), cantitatea de 3 tone cocaină cu o concentraţie deosebit de ridicată”, se mai arată în rechizitoriu.

Sursa: Realitatea din Justitie