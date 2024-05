Dumitru Iliescu, general român cu 4 stele, care a îndeplinit funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază (SPP) in perioada 7 mai 1990 – 21 noiembrie 1996, a făcut dezvăluiri explozive miercuri seara în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.

Dumitru Iliescu, fostul șef al SPP în anii 90 şi fost consilier al lui Mircea Geoană, a dat de pământ cu generalii corupți care au pus bazele statului paralel acceptând să vorbească despre jocurile de interese din SRI odată cu ascensiunea „generalului negru” Florian Coldea. De asemenea, Dumitru Iliescu a vorbit și despre finanțările puterilor externe și cum au fost acestea deturnate de capii SRI.

Dumitru Iliescu: Eu am mai spus ca SRI este cea mai mare amenintare la adresa sigurantei nationale a Romaniei. Conducerea SRI. Daca luati de exemplu definitia securitatii nationale, o sa vedeti ca ultima parte se refera la faptul de a asigura climatul necesar pentru exercitarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, in conformitate cu Constitutia. Ori ei au atacat exact acest domeniu, aceasta prevedere prin ceea ce au facut, punand in pericol siguranta nationala. Daca va duceti la articolul l3 o ssa vedeti acolo actiunile care pun in pericol siguranta nationala, aceea de a pune la dispozitia unei puteri straine informatii care accelereaza o situatie nefavorabila pentru tara ta. Si atunci pot fi acuzati de tradare si inalta tradare.

Aveam informatii ca ei pun la dispozitia partenerilor care aveau birourile in sediile lor, informatii de genul acesta.

Anca Alexandrescu: Domnul Coldea e in spatele USR?

Dumitru Iliescu: Din datele pe care eu le am, a sprijinit infiintarea acestui partid. Nu am sa spun mai multe despre chestiunea aceasta pentru este campanie electorala

Anca Alexandrescu: Haideti sa ajungem la perioada Eduard Hellvig pentru ca si domnul Ciocirlan este chiar si astazi acolo, chiar si dupa plecarea domnului Hellvig. Dar si domnul Coldea a stat o perioada buna si poate ca nu ar fi plecat probabil daca nu ar fi existat dezvaluirile lui Sebastian Ghita. De ce l-a tinut Hellvig? Nu stia, despre acest trecut?

Dumitru Iliescu: Din Domnul Coldea a actionat in anumite directii care i-au deranjat pe americani. Inclusiv sprijinul pe care il acorda anumitor companii din Europa, frantuzesti. De asemenea americanii au finantat cu sume foarte mari anumite actiuni pe care Serviciul Roman de Informatii le derula, operatiuni nu prea ortodoxe, ca sa spun asa. Si aceste fonduri, o parte din ele au fost deturnate. Au deturnat o parte din fondurile respective, au plimbat si prin Bulgaria, iar eu am informat departamentul de disciplina.

Anca Alexandrescu: Deci Coldea a furat banii americanilor?

Dumitru Iliescu: Da

Anca Alexandrescu: De asta l-au lasat din brate acuma?

Dumitru Iliescu: Nu numai de asta

Anca Alexandrescu: Eu as vrea sa stiu de ce domnul Hellvig cand a venit i-a pastrat si pe domnul Ciocirlan si pe domnul Coldea.

Dumitru Iliescu: Sa va spun de ce. Pentru ca au fost presiuni foarte mari asupra domnului Hellvig sa il mentina pe Coldea.

Anca Alexandrescu: De la cine?

Dumitru Iliescu: Presiunile au venit in special din exterior, de la ambasadorii europeni, si au venit si de la ambasada Statelor Unite, dar pe o alta filiera, pe filiera acoperita, pentru ca o parte din fondurile pe care domnul Coldea le-a incasat, si eu am foarte multe elemente, cum se distribuiau banii, la cine ajungeau, o parte dintre ele mergeau si in buzunarele celor de la ambasada. Adica se imparteau. De aceea era aparat cu atata inversunare. Numai ca cei de la unitatea centrala din Statele Unite, dandu-si seama, ca au facut verificari, ca au deturnat niste fonduri si ca are alte obiective decat cele pe care le doreau ei, atunci l-au lasat din brate.

Anca Alexandrescu: Domnul Hellvig avea cunostiinta de ceea ce s-a intamplat in timpul acestui binom, Kovesi-Coldea?

Dumitru Iliescu: Eu va spun ca domnul Hellvig a cunoscut aceste elemente, si mai ales a fost informat de ce se intampla acolo. Si a incercat sa diminueze influenta acestei grupari in SRI si in ceea ce faceau ei. Domnul Hellvig a incercat sa faca acest lucru. Insa a fost presiunea a fost atat de mare asupra dumnealui incat nu a reusit.

Andrei Badin: Vreau sa va intreb o informatie pe care am auzit-o in Washington . Se spunea ca influenta cea mai mare pe care o are un ofiter din serviciile secrete romanesti e cea a domnului Ciocirlan, Confirmati?

Dumitru Iliescu: Da

Anca Alexandrescu: Deci domnul Ciocirlan era mai puternic decat domnul Hellvig? Ca mi-ati spus ca domnul Ciocirlan facea parte din statul paralel

Dumitru Iliescu: Da, dar domnul Hellvig nu facea parte. Ei renuntasera la Coldea, dar l-au tinut pe domnul Ciocirlan. Domnul Ciocirlan este in continuare pentru ca a fost mentinut.

Anca Alexandrescu: Deci are in cotinuare sprijinul americanilor

Dumitru Iliescu: Are sprijin nu numai de la americani, ci si din alte zone

Anca Alexandrescu: Deci are o relatie buna cu dl Coldea in continuare

Dumitru Iliescu: Nu numai ca are o relatie foarte buna cu domnul Coldea. O perioada mare de timp s-a subordonat domnului Coldea. El primea ordine in continuare de la domnul Coldea.

Anca Alexandrescu: Pai si era domnul Hellvig sef si primea ordine de la Coldea?

Dumitru Iliescu: Da bineinteles. Eu am informat, mie mi-au comunicat cei de la protectia interna a SRI, ca au avut intalniri si unde aveau loc intalnirile, pentru ca oamenii monitorizau aceste intalniri si vedeau ca este ceva in neregula si vedeau ca savarsesc fapte contrare prevederilor legale, de aceea mi-au spus.