Sorin Roșca Stănescu plusează cu dezvăluiri incendiare în scandalul anulării alegerilor din România: Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, este cel care a coordonat întreaga operațiune în baza unui așa zis raport întocmit de o instituție din subordinea MAI și prezentat în CSAT.

Gazetarul îi cere de urgență demisia lui Predoiu și să fie anchetat. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a fost contactat pentru un punct de vedere însă nu a oferit niciun răspuns până la difuzarea acestui material.

„Cătălin Predoiu este cel care s-a autodenunțat, s-a detonat. A prezentat drept probă un document al serviciului secret al Ministerului de Interne pe care îl coordonează, faimosul Doi și un sfert. Acea notă e secretizată, asta este culmea. Deci nu știm ce conține, dar în baza acestei note CSAT-ul – cum spune Cătălin Predoiu, nu altcineva – a luat decizia de a solicita anularea alegerilor de la Curtea Constituțională. Asta s-a și întâmplat. Ori demisionează dl. Predoiu. Repet, dânsul a recunoscut că este capul „capul șarpelui” și că el a determinat toată această acțiune.

Ar trebui fie să își dea demisia, fie să fie anchetat pentru că acesta este adevăratul atentat asupra securității naționale, nu ceea ce face Călin Georgescu”, a declarat gazetarul.

„Aceste informații sunt confirmate de un document mult mai important, care este raportul Departamentului de Stat al SUA.

Acolo, într-adevăr, nu se vorbește despre ingerințe ale administrației Biden, din păcate. Nu se vorbește despre intervenția CIA de la acea dată, din păcate. Nu se vorbește nici măcar despre intervenția președenției franceze și a serviciului secret francez, tot din păcate.

Concluzia acelui raport extrem de bine structurat și bine articulat al Departamentului de Stat este faptul că niciun fel de ingerințe externe nu au fost de natură să deturneze opțiunea alegătorilor români. Această opțiune a fost anulată pur și simplu de către autorități, care au dorit să rămână la putere, încălcând regulile democratice”, a mai spus Sorin Roșca Stănescu.