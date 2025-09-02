Federația Română de Fotbal a anunțat, luni seara, că atacantul Daniel Bîrligea, convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru partidele echipei naționale a României cu Canada și Cipru, este indisponibil ca urmare a accidentării suferite în partida CFR Cluj – FCSB din Superligă.

‘După ce a acuzat probleme musculare în partida CFR Cluj – FCSB, disputată duminică seară, Daniel Bîrligea nu poate onora convocarea din această lună. Stafful medical de la echipa națională l-a anunțat pe selecționerul Mircea Lucescu că rezultatul RMN-ului efectuat azi arată că acesta nu poate fi recuperat în timp util. Echipa națională îi urează lui Daniel să se refacă repede și îl așteaptă la viitoarele acțiuni mai puternic! Multă sănătate!’, se menționează pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale.

Stafful tehnic al primei reprezentative a decis să nu convoace alt jucător în locul lui Bîrligea, astfel că în lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru vor fi 25 de tricolori.

Daniel Bîrligea a început rezervă partida pe care echipa sa, FCSB, a disputat-o duminică seara, în deplasare, cu CFR Cluj, în etapa a 8-a a Superlgii (scor final 2-2). El a fost introdus imediat după pauză, însă s-a accidentat după doar 12 minute, fiind înlocuit.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Canada, la 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională din București, într-o partidă amicală, și Cipru, în 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

