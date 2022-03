Presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul”, gl.(r) Gabriel Oprea, a primit joi, 24 martie 2022, la sediul Asociatiei, vizita doamnei Bonnie Carroll, presedintele si initiatorul Programului de Asistenta pentru Supravetuitorii Tragediilor (TAPS) din SUA.

Cei doi au discutat despre activitatea organizatiilor pe care le conduc. De asemenea, au depus coroane de flori Monumentul Eroilor Militari Cazuți la Datorie în Teatrele de Operații și pe Teritoriul Național, ridicat in Parcul Tineretului din Bucuresti, de catre Gabriel Oprea, in timpul mandatului de ministru al apararii nationale, din fonduri proprii, si donat de catre acesta Ministerului Apararii Nationale.

Tot astazi, Bonnie Carroll si gl.(r) Gabriel Oprea s-au intalnit cu ministrul Vasile Dincu, la Ministerul Apararii Nationale.

Bonnie Carroll a prezentat pe larg activitatea desfășurată de TAPS pentru a-i sprijini pe urmasii militarilor cazuti la datorie, aceasta fiind vaduva unui militar. Gen. Brig.Tom Carroll si-a pierdut viata într-un accident produs cu un C-12 al armatei, in anul 1992.

Ea si-a exprimat bucuria de a se afla in Romania si de a se intalni cu fostul ministru al apararii nationale, fost ministru al afacerilor interne, vicepremier pentru securitate nationala si premier interimar.

“Romania este un aliat foarte puternic al SUA. Stiu ce ați facut pentru oamenii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, pentru cei in activitate, pentru cei in rezerva si pentru urmasii militarilor decedati. Vreau sa va asigur de toata aprecierea mea pentru implicarea dumneavoastra. Sunt onoarata sa fiu astazi aici. Imi pare atat de rau pentru pierderea pe care ati suferit-o, prin moartea tatalui dumneavoastra, fost militar, cand aveati doar zece ani. Inteleg aceasta durere profunda si va sunt alaturi cu tot sufletul. Suntem in familie, toti cei care am pierdut, în Armata, pe cineva drag. Sunt onorata sa vizitez Monumentul Eroilor pe care l-ati ridicat pentru a cinsti eroii militari, asa cum se cuvine. Ne dorim foarte mult ca Romania sa fie inclusa usa in programul pe care l-am initiat, TAPS, si va multumesc pentru ca ne asigurati suportul dumneavoastra in acest demers. Putem invata foarte mult unii de la altii. Apreciez ospitalitatea romanilor. Iubesc Romania, iubesc oamenii din Romania.

Am mari sperante, in urma acestor discutii, va apreciem si stim ca faceti lucruri minunate pentru oameni. Ne dorim sa dezvoltam cat mai mult relatiile noastre”, a spus presedintele Programului de Asistenta pentru Supravetuitorii Tragediilor.

La randul sau, presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor „Mihai Viteazul” i-a multumit doamnei Bonnie Carroll pentru vizita sa si a asigurat-o ca UMPMV doreste sa dezvolte o colaborare pe termen lung cu TAPS. Gabriel Oprea i-a vorbit invitatei sale despre masurile luate in sprijinul militarilor si politistilor, in mandatele de la aparare si interne. El a amintit de schimbarea statutului soldatilor si gradatilor voluntari, de Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, programele de sprijin acordate vaduvelor eroilor, care au fost angajate in sistem si copiilor eroilor, care au primit acces la invatamantul militar, fara examen de admitere.

“Este foarte important ca toti cetatenii sa inteleaga ce inseamna securitatea nationala si ce inseamna militarii pentru o natiune. Iar ca ministru, este foarte important sa cunosti sistemul din interior, sa-l intelegi bine si sa-i sprijini pe acesti oameni care isi dau viata pentru tara lor, dar si pe familiile acestora. Va apreciez activitatea, sunt convins ca putem invata multe unii de la ceilalti si putem dezvolta relatiile dintre organizatiile noastre astfel incat sa sprijinim cat mai multi oameni”.

La Ministerul Apararii Nationale, ministrul Vasile Dincu i-a vorbit invitatei despre activitatea institutiei militare in sprijinul urmasilor eroilor Armate Romane. Ministrul apararii si-a exprimat aprecierea fata de activitatea TAPS, asigurand-o pe Bonnie Carroll de dorinta sa de a integra Romania in randul statelor care fac parte din Programul de Asistenta pentru Supravetuitorii Tragediilor, program care include, in prezent, 41 de state.