Scandal în Parlament la votul pentru tăierea banilor pentru chiriile parlamentarilor. George Simion, liderul AUR, a tras atenția asupra sumelor uriașe cheltuite de statul român cu locuințele unor oficiali printre care și ambasadorul român în Statele Unite, Andrei Muraru. Pentru luxul în care traiește Muraru în America, România dă aproximativ 1 milion de dolari pe an. Liderul suveranist le-a transmis colegilor din Parlament că, pe lângă tăierea banilor pentru chirii, aleșii ar putea să taie și din celelalte beneficii semnificative pe care le au parlamentarii.

”Astăzi tățiați 4.600 de lei de la 10-12 parlamentari. 4.600 de lei X 10, 46.000 de lei pe lună, dar un parlamentar primește 4.600 de lei chirie, 35.500 de lei, sumă forfetară, o indemnizație între 11 și 13.000 de lei și alte beneficii.

Nu faceți acum dreptate în economie sau la bugetul țării din cei 10 parlamentari care unii dintre ei aveau aceste locuințe ca și colegul de la USR și avea venituri din chirii.

Dacă începeți, mergeți până mai departe. Nu am niciun penthouse, domnule Muraru. Fratele dumneavoastră care e ambasador în America are un penthouse, are 46 de camere la dispoziție pe care statul român cheltuie cam 1 milion de euro.

Hai să avem proprietatea termenilor și să vorbim cu cifrele în față, dacă începeți cu chestiunile astea, bucuroși le-om duce toate și arătăm exact cum puteți economisi 4 milioane jumate. Și avem, cum puteți economisi 50 de milioane de euro din sumele forfetare că nimeni nu intră în cabinetele parlamentare”, a declarat președintele AUR.

Sursa: Realitatea din AUR