Declarație explozivă din partea liderului suveraniștilor, George Simion. Acesta a transmis că Nicușor Dan nu trebuia să fie președintele României, însă decizia finală a fost luată de oficialii francezi.

Marius Tucă: Bolojan și Nicușor Dan sunt oamenii sistemului? Sunt instrumentele Bruxelles-ului și ale sistemului?

George Simion: Eu, în general, unt un om care nu cunoaște teama. După alegerile astea și după felul în care am fost terfelit și amenințările care mi s-au adus am vrut și vreau să îmi pun în siguranță familia. Și sigur că am un copil, și sigur că felul în care umblau jurnaliștii – în ultimele 72 de ore am aflat că am o vilă, că am votat pentru pensiile speciale și că sunt agentul Moscovei care intervine în Moldova – articol în engleză, special să fie trimis în Statele Unite și peste tot – sigur să îmi dă de gândit.

Dar eu o să rămân fără teamă și o să spun lucrurilor pe nume. Sigur că Ilie Bolojan a avut 12% din voturi, sigur că Nicușor Dan nu trebuia să fie azi președintele României și Franța a decis aici, în România, pentru că ei au cea mai mare din aceste mine în țara noastră.