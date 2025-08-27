Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le desfășoară în România. Discuțiile au vizat atât situația bugetară, cât și aspecte privind stabilitatea politică a țării.

Premierul a subliniat că România trece printr-o criză bugetară, însă aceasta poate fi depășită printr-un set coerent de reforme. Printre măsurile amintite se numără reducerea cheltuielilor statului, creșterea veniturilor la buget și prioritizarea investițiilor publice.

Ilie Bolojan a arătat că Guvernul va continua implementarea unor măsuri suplimentare, care să asigure o finanțare mai bună și o eșalonare corectă a investițiilor. În plus, Executivul urmărește să corecteze anumite inechități existente în sistem.

În cadrul întrevederii au fost discutate și aspecte legate de poziționarea României în actualul context regional. Dialogul a inclus și teme privind relația cu Uniunea Europeană, nivelul cheltuielilor militare și alte provocări externe.

La discuții au participat, din partea României, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și șeful Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu. Prezența acestora a avut rolul de a oferi o imagine completă asupra situației economice și financiare a țării.

Guvernul a transmis, la finalul întâlnirii, că va continua să urmărească menținerea stabilității economice și consolidarea credibilității României în fața partenerilor externi și a investitorilor internaționali.

Sursa: Newsinn