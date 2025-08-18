Întâlnire crucială, doamnelor și domnilor, astăzi la Casa Albă. Donald Trump se vede cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care va merge însoțit de Ursula von Der Leyen, Emanuel Macrono și Mark Rutte. Mai mult, la întâlnire vor merge și alți lideri europeni. Jucătorul-surpriză care își va face simțită prezența va fi Alexander Stubb, președintele Finlandei, un apropiat al lui Donald Trump. România ar fi trebuit să joace un rol-cheie în această discuție, însă președintele Nicușor Dan este ocupat să se plimbe pe la mănăstiri, festivaluri și să posteze pe Facebook.

Liderii din Franța, Marea Britanie, Germania și alte țări fac scut în jurul lui Zelenski după excluderea acestuia de la summitul de vineri dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin. Zelenski a transmis că va discuta cu Donald Trump toate detaliile privind încetarea războiului de la granița României.

Donald Trump a sugerat că Kievul ar putea beneficia de o garanție de securitate similară articolului 5 al NATO, dar în afara cadrului Alianței Atlantice. Această decizie este văzută de oficialii de la Moscova ca o amenințare crucială, care se extinde până la frontierele sale.

Europa și Ucraina consideră întâlnirea de astăzi ca fiind esențială pentru a se asigura că Trump nu va accepta cererile lui Putin, pe care le consideră inacceptabile, cum ar fi cedarea mai multor teritorii ucraine către Vladimir Putin.