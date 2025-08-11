Procurorii DNA destructurează mafia gunoaielor, într-un dosar de corupție cu acuzații grave.

Astăzi au ajuns la audieri Răzvan Duca Ghenoiu și avocatul companiei Romprest, persoane implicate în grupul infracțional organizat conform dosarului procurorilor. Surse precizează că nu ar fi exclus să se dispună inclusiv măsuri preventive în cazul celor doi.

Procurorii DNA instrumentează un dosar penal de amploare ce îi are în prim-plan pe reprezentanții mafiei gunoaielor din compania Romprest. Anchetatorii cercetează fapte penale extrem de grave într-un dosar de corupție.

Conform unor surse, s-ar fi încercat acapararea procentelor din companie deținute de către stat. În fața procurorilor a ajuns la audieri inclusiv Răzvan Duca Ghenoiu-membru în consiliu de administrație în compania Romprest și Iancu Toader-avocatul companiei.

Potrivit surselor, procurorii iau în calcul dispunerea unei măsuri preventive față cei chemați până în aceste momente la audieri. În perioada imediat următoare urmează să fie citat inclusiv Andrei Dracea.

Procurorii cercetează fapte de corupție, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat de către cei din Romprest. La dosar procurorii au mail uri, mesaje și tranzacții între firme paravan care dovedesc acuzațiile. Până în aceste momente au fost audiați și mai mulți directori din instituții cheie ale statului, respectiv, CNAB și Ministerul Transporturilor.

Procurorii mai investighează un dosar, legat de salubritatea din sectorul 1, cu un prejudiciu uriaș, de peste 200 de milioane de euro.

