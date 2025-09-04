Mai multe persoane au fost transportate la spital, joi, după ce un autobuz supraetajat a lovit pietoni pe o stradă aglomerată din Londra, capitala Marii Britanii.

Potrivit Sky News, șoferul se numără printre răniți.

Poliția Metropolitană a precizat că nu s-au înregistrat decese și că nu a fost făcută nicio arestare. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele accidentului.

La fața locului au intervenit numeroase echipaje de poliție, ambulanțe și pompieri.

Circulația rutieră a fost blocată în zonă.

Un martor a declarat pentru agenția PA: „Autobuzul venea dinspre Westminster. Înăuntru erau vreo 15-16 pasageri. Oamenii țipau, a fost îngrozitor.”

Un alt bărbat a povestit: „Am auzit o bubuitură puternică. Când am ieșit afară, o femeie era întinsă pe jos, înconjurată de mulți oameni. Mai mulți din sala de sport au ieșit imediat să o ajute.”

Alte două accident similare s-au produs în zona Victoria în ultimii ani.

În ianuarie 2024, o femeie a murit după ce a fost lovită de un autobuz supraetajat.

În august 2021, o altă femeie și-a pierdut viața după ce un șofer a accelerat din greșeală, împingând un autobuz într-un alt vehicul staționat, care a lovit-o mortal.