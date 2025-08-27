„Tu ai păstrat tradițiile Moldovei și ai adunat familiile acasă. Tu ai muncit onest, ai avut grijă de pământ și ai pus pe masă roadă bună.”

Președintele Maia Sandu a transmis, miercuri, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Independenței Republicii Moldova, un mesaj de felicitare în care a vorbit despre identitatea națională, rolul cetățenilor și viitorul țării.

„Tu ai păstrat tradițiile Moldovei și ai adunat familiile acasă. Tu ai muncit onest, ai avut grijă de pământ și ai pus pe masă roadă bună. Tu ai pus cărămidă peste cărămidă, ai construit o școală, ai făcut un drum, ai construit un spital”, a transmis Maia Sandu în mesajul său.

Președintele a subliniat importanța valorilor precum munca, familia, solidaritatea și dragostea de țară. Ea a adus un omagiu celor care contribuie zi de zi la bunul mers al societății.

„Tu ți-ai crescut copiii cu dragoste de familie și de țară. Tu ai fost la datorie și ai ajutat mii de oameni, tu ai salvat o viață. Tu ai adus frumosul în viața noastră, tu ai clădit o viață. Tu ești viitorul – construiește pe moștenirea noastră și fii liber și puternic”, a mai spus șefa statului.

Republica Moldova își regăsește direcția prin deciziile și acțiunile fiecărui cetățean, a mai transmis președintele.

„Tot ce faci tu înseamnă Moldova. Când tu te simți în siguranță, Moldova este în siguranță. Când tu acționezi liber și independent, Moldova este liberă și independentă. Când tu alegi drumul corect, Moldova este pe drumul corect. Moldova trăiește prin tine, prin fiecare mână care muncește, prin fiecare inimă care iubește. Noi făurim drumul Moldovei. La mulți ani, Moldova!”, a conchis Maia Sandu.

La celebrarea aniversării Maia Sandu i-a invitat la Chișinău pe Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.