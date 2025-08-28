Cea de-a patra ediție a competiției de ciclism L’Étape Romania by Tour de France va avea loc pe 31 august, în Piața Constituției din București. Militarii răniți din echipa Invictus vor pedala pe două trasee, în atmosfera Turului Franței – City Adventure (14 km) și The Ride (42 km).

În cadrul primei participări, Invictusul Irinel Matei a reușit să obțină un rezultat excepțional: al patrulea la categoria sa de vârstă și al treisprezecelea în clasamentul general, informează Radio România Interațional.

Ciclism, atletism și alte discipline sportive

Alături de pasiunea pentru ciclism, în cadrul recuperării fizice și emoționale prin sport, militarii răniți aleargă săptămânal împreună cu voluntari din întreaga țară. Joia trecută au fost sărbătoriți 9 ani de când a luat naștere inițiativa „Aleargă cu Invictus Joi”.

Începând cu anul 2016, voluntarii alături de familie și prieteni, de toate vârstele, din diferite orașe ale țării, se întâlnesc joi pentru a face mișcare împreună și a promova un stil viață sănătos.

Pe lângă ciclism și atletism, militarii răniți se pregătesc la diferite discipline sportive – tir cu arcul, powerlifting, înot, canotaj în sală, volei din șezut, pickleball, laser-run – pentru a concura la competiții naționale/internaționale și la următoarea ediție a Jocurilor Invictus ce va avea loc la Birmingham, Marea Britanie, în anul 2027.