Nicușor Dan își întrerupe concediul și va participa la reuniunea de urgență a Coaliției de Voință. Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german dar și premierul britanic se vor reuni prin videoconferință pentru pregătiri înaintea de vizita lui Zelenski la Washington.

Președintele Nicușor Dan va participa, de la ora 16:00, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) a țărilor care sprijină Ucraina, a anunțat duminică dimineață Cotroceniul.

Reuniunea în format videoconferință va avea loc pentru discuții despre rezultatele summitului Donald Trump – Vladimir Putin de vineri și înaintea vizitei pe o care va face Volodimir Zelenski luni la Washington.

Întâlnirea online va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer, potrivit Palatului Elysee.

Reuniunea vine în contextul în care cererile lui Vladimir Putin pentru pace au îngrijorat Europa, așa că liderii occidentali țin accest summit video pentru a discuta pretențiile Rusiei pentru a opri războiul din Ucraina, în condițiile în care Vladimir Putin cere teritorii pentru pace.

Nicușor Dan a mai luat parte la o reuniune precedentă chiar în cursul acestei săptămâni, la discuțiile de dinaintea summitului Trump-Putin din Alaska.