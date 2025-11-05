Operațiunea JUPITER continuă, polițiștii și procurorii desfășurând acțiuni intense și în cea de-a treia zi. Forțele de ordine efectuează 267 de percheziții și au emis 118 mandate de aducere pentru audierea persoanelor vizate. Acțiunile sunt concentrate pe combaterea infracțiunilor economico-financiare. Conform estimărilor, prejudiciul total adus în dosarele instrumentate în cadrul operațiunii depășește suma de 61 de milioane de lei.
Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, Operațiunea „JUPITER 4” continuă. În cursul zilei de miercuri, 5 noiembrie 2025, se desfășoară 62 de acțiuni operative la nivel național, care includ 267 de percheziții domiciliare și punerea în executare a 118 mandate de aducere în mai multe județe ale țării, potriviti realitatea.net.
Obiectivul principal al activităților este identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale. Prejudiciul total reținut în dosarele instrumentate este estimat la o sumă considerabilă: 61.397.871 de lei și 476.700 euro.
Infracțiunile vizate
Dosarele investigate acoperă o gamă largă de infracțiuni, cu un accent deosebit pe sfera economico-financiară:
-
Evaziune fiscală și fraude cu produse accizabile (producere în afara antrepozitelor autorizate).
-
Infracțiuni contra patrimoniului și mediului, incluzând delapidare, contrabandă, contrafacere, bancrută frauduloasă, tăiere fără drept de arbori și gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase.
-
Infracțiuni de violență și abuz, cum ar fi șantaj, tâlhărie, furt calificat, mărturie mincinoasă, hărțuire și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Prioritatea Ministerului Public
Procurorii au subliniat că prevenirea și sancționarea infracțiunilor economico-financiare reprezintă o prioritate strategică. Aceste măsuri judiciare sunt menite să asigure recuperarea prejudiciilor și să mențină stabilitatea economică. Faptele ilicite din sfera fiscalității afectează grav echitatea fiscală și conferă avantaje nejustificate celor care încalcă legea, în detrimentul operatorilor economici corecți.