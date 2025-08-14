Peste 100 de organizații au semnat o scrisoare comună prin care cer Israelului să oprească „transformarea ajutorului umanitar într-o armă” în Gaza, în condițiile în care „foametea se adâncește”.

Grupul, în care se află Oxfam și Médecins Sans Frontières (MSF), afirmă că sunt tot mai des informate că „nu sunt autorizate” să livreze ajutoare decât dacă respectă noile reglementări mai stricte impuse de statul evreu, relatează BBC.

Scrisoarea arată că grupurile riscă să fie interzise dacă „delegitimează” Israelul sau dacă nu furnizează informații detaliate despre personalul palestinian.

În schimb, Israelul neagă existența unor restricții privind ajutorul și susține că regulile introduse în martie asigură desfășurarea activităților de sprijin în conformitate cu „interesele naționale” ale țării.

Potrivit scrisorii comune, majoritatea organizațiilor internaționale neguvernamentale nu au reușit să livreze niciun camion cu provizii vitale de la 2 martie. Autoritățile israeliene „au respins solicitările a zeci de ONG-uri de a introduce bunuri salvatoare de vieți”, invocând noile reguli. Doar în luna iulie au fost refuzate peste 60 de cereri.

Incapacitatea grupurilor de a livra ajutor a „lăsat spitale fără provizii de bază, iar copii, persoane cu dizabilități și vârstnici mor din cauza foametei și a bolilor prevenibile”, se arată în declarație.

Sean Carroll, director executiv al American Near East Refugee Aid (Anera), a declarat: „Anera are pregătite peste 7 milioane de dolari în provizii vitale pentru a intra în Gaza – inclusiv 744 de tone de orez, suficiente pentru șase milioane de mese – blocate în Ashdod, la doar câțiva kilometri distanță”.

Noile linii directoare introduse în martie actualizează cadrul prin care organizațiile de ajutor trebuie să se înregistreze pentru a-și menține statutul în Israel, precizând și motivele pentru care cererile pot fi respinse sau înregistrarea revocată.

Înregistrarea poate fi refuzată dacă autoritățile israeliene consideră că o organizație neagă caracterul democratic al Israelului sau „promovează campanii de delegitimare” împotriva țării.

„Din păcate, multe organizații de ajutor umanitar servesc drept acoperire pentru activități ostile și uneori violente”, a declarat ministrul israelian al diasporei, Amichai Chikli, agenției France-Presse. „Organizațiile care nu au nicio legătură cu activități ostile sau violente și fără legături cu mișcarea de boicot vor primi permisiunea de a opera”, a adăugat acesta.

Bushra Khalidi, responsabil de politici la Oxfam, a afirmat că Israelul a refuzat intrarea în Gaza a bunurilor în valoare de peste 2,5 milioane de dolari. „Acest proces de înregistrare transmite ONG-urilor internaționale că abilitatea lor de a opera ar putea veni cu prețul independenței și al libertății de a se exprima”, a adăugat ea.

Avertismentul vine în timp ce Israelul își intensifică bombardamentele asupra orașului Gaza, pregătind un plan de preluare a controlului asupra acestuia.

Israelul spune că va furniza ajutor umanitar populației civile „din afara zonelor de luptă”, dar nu a precizat dacă acesta va fi distribuit prin intermediul Fundației Umanitare Gaza (GHF), susținută de Israel și SUA.

Autoritățile israeliene susțin că acest sistem este necesar pentru a împiedica Hamas să fure ajutoarele, acuzație pe care gruparea o neagă.

ONU a raportat luna aceasta că 859 de palestinieni au fost uciși în apropierea unor puncte GHF de la începutul lunii mai, cifră negată de GHF.

În declarația comună, Aitor Zabalgogeazkoa, coordonator de urgență MSF în Gaza, a spus că „schema militarizată de distribuire a alimentelor a transformat foametea într-o armă”.

Secretarul general al MSF, Chris Lockyear, a declarat pentru BBC că GHF este o „capcană mortală” și că situația umanitară din Gaza „se menține cu greu, pe muchie de cuțit”.

Atacul Hamas din 2023 a ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel, iar 251 au fost luate ostatice în Gaza.

Ofensiva Israelului a ucis de atunci aproape 62.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății controlat de Hamas, care afirmă că alte 235 de persoane, inclusiv 106 copii, au murit din cauza foametei și a malnutriției.