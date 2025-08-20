Primarul din Mangalia, Cristian Radu, este acuzat de luare de mită, alături de city-managerul orașului. Ancheta vizează sume de aproximativ 600.000 de euro, primite pentru eliberarea unor autorizații.

Procurorii DNA au efectuat percheziții la cinci adrese, inclusiv la sediul primăriei și la locuința edilului. Birourile celor doi au fost sigilate, iar primarul nu a făcut declarații pe marginea acuzațiilor.

Surse din anchetă susțin că edilul ar fi primit banii în mai multe tranșe pentru a elibera documente necesare legalizării unor construcții deja ridicate. În plus, acesta ar fi primit haine de lux, colecția vestimentară fiind evaluată la 40.000 de euro.

Investigația a început după ce doi oameni de afaceri l-au denunțat pe primar. Printre suspiciuni se află și o tranzacție imobiliară: o firmă ce ar fi controlată de edil ar fi cumpărat un hotel cu 500.000 de euro sub valoarea pieței.

Un antreprenor a declarat că primarul ar fi oferit, în schimbul hotelului, un teren din portul turistic, diminuând astfel prețul plătit. DNA suspectează că tranzacția reprezintă o formă de mită și spălare de bani.

Consilieri locali și oameni de afaceri din zonă vorbesc despre o practică veche prin care sumele cerute pentru autorizații variau între 5.000 și 15.000 de euro. Aceștia îl acuză pe primar și de abuzuri în relația cu mediul privat.

Cristian Radu, aflat la al patrulea mandat, are deja un dosar deschis din 2023, când DNA l-a trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Procurorii l-au acuzat atunci că a prejudiciat bugetul local cu peste 13 milioane de lei, atribuind ilegal 95 de contracte de asistență juridică unei singure firme.

