Luni, 11 august 2025, încep probele scrise ale sesiunii a II-a a Bacalaureatului 2025. La nivelul întregii țări sunt așteptați să suțină probele scrise peste 30.200 candidați. Subiectele vor fi publicate pe site-ul ministerului în fiecare zi de probă.

Candidații care au fost respinși la sesiunile anterioare ale examenului de Bacalaureat și s-au înscris pentru a susține din nou probele sunt așteptați, începând de luni, 11 august 2025, în sălile de examen.

Prima probă – proba E.a), care se susține luni, 11 august, este cea la Limba și literatura română. Accesul în sală este permis până la ora 8.30, în baza unui act de identitate valid, proba urmând să înceapă la ora 9.00.

Marți, 12 august, este programată proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă; miercuri, 13 august – proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă; joi, 14 august – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă.

Rezultatele înainte de contestații vor fi afișate luni, 18 august 2025, până la ora 12.00, iar în intervalul 14.00 – 18.00 candidații vor putea depune solicitări pentru vizualizarea lucrărilor scrise. Pot vizualiza lucrarea înainte de contestații, însă de asemenea pot depune contestație fără a vizualiza lucrarea.

Și în zilele de 19 și 20 august se pot vizualiza lucrările și se pot depune contestații, anunță reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 26 august 2025.

