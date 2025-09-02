Senatorul AUR de Mureș, Dr. Cristian Vântu, a anunțat astăzi depunerea moțiunii de cenzură privind reforma în sănătate, împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzându-l că promovează politici de austeritate care subminează sistemul de sănătate.

Documentul, intitulat „Politici de austeritate care subminează sistemul de sănătate”, atrage atenția asupra efectelor negative ale așa-numitului „Pachet 2” de măsuri. Potrivit senatorului, aceste schimbări nu reprezintă „o reformă autentică, ci un set de măsuri ‘de austeritate’ disimulate printr-un discurs populist centrat pe ‘grija pentru pacient’ și ‘respectul pentru medici’”.

Printre cele mai grave efecte menționate în moțiune se află limitarea accesului pacienților la investigații medicale de înaltă performanță, așa cum ar fi firesc conform ghidurilor clinice internaționale și recomandarilor organizatiilor medicale europene. „ Măsura Guvernului, care limitează decontarea la o singură investigație de înaltă performanță pe an, contrazice în mod direct aceste standarde și plasează România în afara practicii medicale recunoscute la nivel European!” precizează Dr. Cristian Vântu în document.

De asemenea, moțiunea avertizează asupra dezechilibrelor între furnizorii publici și privați, care ar putea duce la creșterea listelor de așteptare și discriminarea pacienților: „Contrar principiilor echității și libertății de alegere, măsura transformă sănătatea într-un teren al discriminării administrative, în care calitatea și promptitudinea actului medical sunt sacrificate pe altarul unor obiective bugetare de moment!”.

Un alt punct critic îl reprezintă riscul retragerii medicamentelor generice, cauzat de menținerea taxei clawback: „Rezultatul direct este că pacienții cu venituri mici – pensionari, bolnavi cronici, familii vulnerabile – rămân fără acces la tratamente accesibile”.

Medicina de familie, în pericol de colaps prin noile măsuri de finanțare

În ceea ce privește medicina de familie, senatorul dr. Cristian Vântu atrage atenția că „în loc să întărească pilonul medicinei primare, Guvernul riscă să-l submineze complet”, prin reducerea veniturilor cabinetelor și accentuarea exodului medicilor.

Moțiunea de cenzură atrage atenția că schimbarea formulei de finanțare în medicina de familie va duce la închiderea cabinetelor, mai ales în mediul rural. „Noua formulă de finanțare propusă de Guvern – 20% capitație și 80% servicii – este introdusă fără corelarea necesară cu creșterea valorii punctului pe serviciu și fără majorarea plafonului maxim de servicii decontate zilnic. (…) Organizațiile profesionale estimează o scădere de până la 20% a veniturilor cabinetelor, ceea ce înseamnă, în practică, imposibilitatea acoperirii costurilor de funcționare (…) și, implicit, închiderea multor cabinete.”

În concluzie, moțiunea de cenzură afirmă că „Pachetul 2 nu poate fi considerat o reformă, ci reprezintă un set de măsuri restrictive orientate exclusiv spre reducerea imediată a cheltuielilor, fără însă a aborda problemele structurale ale sistemului de sănătate!”.

Senatorul Cristian Vântu a subliniat că moțiunea nu este doar un act politic, ci o necesitate pentru protejarea pacienților și a medicilor din România: „România are nevoie de o reformă reală, construită pe dialog constant cu organizațiile profesionale, sprijinirea medicinei primare și a ambulatoriului și protejarea pacienților vulnerabili”.