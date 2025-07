După o pauză de 9 luni cauzată de restricțiile impuse de legea electorală, Caravana Medicală AUR își reia activitatea, așa cum a promis încă de la începutul acestei inițiative. Campania a fost relansată pe 25 iulie 2025, în comuna Leu, județul Dolj, și va continua să parcurgă localități din întreaga țară, ajungând săptămâna viitoare în județul Mehedinți.

Senatorul de Mureș, Dr. Cristian Vântu, nu este doar medic voluntar implicat în acest proiect ci este și medicul coordonator al Caravanei Medicale AUR încă de la începutul său, din Iunie 2023. Prin implicarea sa directă, atât la nivel organizatoric, cât și în teren, acesta subliniază angajamentul concret al Partidului AUR de a rămâne alături de comunitățile marginalizate și de a oferi soluții reale acolo unde statul român a eșuat timp de 35 de ani.

Caravana, organizată sub forma unui spital mobil, are ca obiectiv asigurarea accesului la servicii medicale de bază pentru românii din mediul rural, afectați ani la rând de lipsa infrastructurii și dezinteresul sistemului public de sănătate. Spre deosebire de ceea ce se afirma anul trecut – că acest proiect ar avea doar un scop electoral – realitatea contrazice acuzațiile: caravana revine și după alegeri. Senatorul de Mures, Dr. Cristian Vântu şi deputata de Argeş, Cristina Butură lucrează voluntar la acest proiect chiar in timpul vacanței parlamentare.

Caravana oferă consultații medicale gratuite în mai multe specializări – oftalmologie, stomatologie, ecografie și medicină generală – sprijinită de sute de medici, asistenți și voluntari, fiind dotată cu echipamente moderne. Până acum, au fost realizate peste 75.000 de consultații, venind în ajutorul zecilor de mii de pacienți care, în lipsa acestei intervenții, nu ar fi avut acces la servicii medicale de bază.

AUR continuă una dintre cele mai ample și riguroase campanii sociale din ultimii ani, demonstrând că sprijinul oferit românilor nu se oprește odată cu încheierea alegerilor, ci reflectă un angajament real față de comunitate.