Senatul se reunește, astăzi, de la ora 12:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe ordinea de zi figurând informarea cu privire la două proiecte de lege care aprobă ordonanțe de urgență ale Guvernului, dar și dezbaterea și votul asupra propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Senatorii vor lua act de emiterea de către Guvern a două ordonanțe de urgență și anume OUG 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale și OUG 40/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.

Pe ordinea de zi a plenului Senatului se mai află propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care va fi dezbătută și supusă votului, sub rezerva depunerii raportului.

Acest proiect a fost adoptat de Camera Deputaților și prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare a magistraților până în 2045, până la 65 de ani. Proiectul trebuie respins de Senat pentru ca în Parlament să fie supus procesului legislativ proiectul privind pensiile magistraților inițiat de Guvern.

Începând cu ora 10:00, Comisia de muncă se va reuni pentru a da un raport pe acest proiect de lege.