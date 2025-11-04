Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus marți seară că relația sa cu premierul Ilie Bolojan nu a fost niciodată una de prietenie, ci strict profesională. „Nu a fost una de prietenie nici înainte, nici acum. E o relație de parteneri, de șefi de partide. Fiecare încearcă să-și argumenteze punctul de vedere”, a explicat liderul social-democrat.

Întrebat cum ar evalua legătura sa cu premierul, Grindeanu a spus că „este într-o zonă de trecere, mediocră, undeva la 6-7”.

Liderul PSD a precizat și că îl așteaptă pe Ilie Bolojan în Parlament pentru a da explicații despre activitatea Guvernului, după ce premierul a transmis că nu poate ajunge la ora programată. „Am primit adresa de la Palatul Victoria, a spus că nu poate veni. L-am rugat să ne spună când găsește timp, pentru că trebuie să vină”, a subliniat Grindeanu.

În privința coaliției de guvernare, acesta a afirmat că decizia ca PSD să susțină actualul Guvern nu a fost despre persoane, ci despre partid. „Nu stă o coaliție într-o persoană”, a spus el, adăugând că, dacă ar considera că premierul trebuie să plece, ar cere acest lucru în fața partidului.

„Dacă nu mi-aș dori ca Ilie Bolojan să fie premier, aș merge în fața colegilor și le-aș spune direct. Dar încă nu suntem acolo”, a concluzionat Sorin Grindeanu.