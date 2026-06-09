Avertisment dur de la Bruxelles pentru Albania! Proiectul imobiliar legat de ginerele lui Donald Trump, în pericol să blocheze aderarea la UE

Comisia Europeană trage un semnal de alarmă în legătură cu un proiect imobiliar de lux din Albania, asociat cu Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, avertizând că acesta ar putea afecta negativ procesul de aderare al țării la Uniunea Europeană.

Oficialii de la Bruxelles susțin că dezvoltarea complexului turistic trebuie să respecte în totalitate legislația europeană de mediu, în special în contextul sensibil al zonei protejate Vjosa-Narta.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că instituția urmărește îndeaproape evoluția proiectului și a transmis deja autorităților de la Tirana îngrijorările legate de posibilele încălcări ale normelor de protecție a mediului.

În același timp, partea albaneză a promis suspendarea temporară a lucrărilor și realizarea unui studiu de impact asupra mediului, care să fie derulat în consultare cu societatea civilă, conform solicitărilor europene.

Cu toate acestea, premierul Albaniei, Edi Rama, a susținut în repetate rânduri public continuarea investiției, ceea ce menține tensiunea între obiectivele economice interne și cerințele procesului de integrare europeană.

Situația devine astfel un nou test pentru relația dintre Albania și Uniunea Europeană, în condițiile în care respectarea standardelor de mediu reprezintă un criteriu esențial în negocierile de aderare.