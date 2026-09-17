Consultări decisive la Cotroceni pentru noul premier. Nicușor Dan discută cinci ore cu partidele - LIVE TEXT&VIDEO

Negocierile cruciale de la Palatul Cotroceni au început joi, la ora 9.00. Reprezentanții partidelor politice au fost convocați de președintele Nicușor Dan la o nouă rundă de negocieri oficiale înainte de desemnarea noului premier. Surse Realitatea PLUS susțin că pe masa lui Nicușor Dan se află și numele lui Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR, care ar putea ajunge la Cotroceni. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan sunt, de asemenea, posibile nume pentru a-l înlocui pe Ilie Bolojan.
UPDATE 10:20 - Delegația PNL, formată din Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, Dan Motreanu, Robert Sighiartău, Mircea Abrudean și Oana Gheorghiu, discută în acest moment la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan și consilierii săi.
UPDATE 9:25 - Delegația AUR formată din George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu așteaptă să înceapă consultările cu Nicușor Dan.
UPDATE 9:20 - Delegația PSD a ieșit de la Consultările cu Nicușor Dan. Principale declarații făcute de Sorin Grindeanu:
"Am fost la consultările cu președintele României, am fost primii. PSD, de fiecare dată când a fost în guvern, de fiecare dată când a format, de fiecare dat[ când a condus un guvern, a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine, nu a avut sincope în ceea ce ]nseamn[ gestionarea economicei.
Din perspectiva partidelor de dreapta, aproape de fiecare dată când au guvernat, au guvernat ducând România în criză, în ceea ce înseamnă scădere economică, într-o viață mai grea pentru români.
I-am spus astăzi președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea. Așa cum știți, avem decizii luate în forurile de guvernare ale PSD. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români.
Suntem într-o situație dificilă. România are nevoie de guvernare, act de guvernare coerent. Am ajuns în această situație din cauza modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul în ultimul an.
I-am transmis președintelui că suntem gata să conducem guvernul României. Probabil că după consultările de azi, dacă va fi o desemnare, vom intra și în alte detalii".
UPDATE 9:18 - Schimbare de strategie din partea lui Nicușor Dan la aceste negocieri, înainte de desemnarea premierului.
Nicușor Dan a schimbat echipa de consilieri cu care participă la consultările cu delegațiile partidelor parlamentare. Noua echipă e formată din Andrea Miu, Valentin Costreie, Diana Pungă și Bogdan Cristea. Noi consilieri prezidențiali nu au mai fost anterior la aceste consultări oficiale ce au loc în mandatul lui Nicușor Dan, consilieri care vizează mai multe domenii Educație Economie - domenii în care se regăsesc problemele stringente ale societății noastre.
UPDATE 9:00 - La Palatul Cotroceni a ajuns delegația PSD din care fac parte liderul partidului Sorin Grindeanu, secretarul general Claudiu Manda, prim-vicepreședinții Bogdan Ivan și Ionuț Pucheanu, precum și vicepreședinții Silvia Mihalcea și Diana Tușa.
Conform declarațiilor făcute zilele trecute, social-democrații au venit la consultări cu Sorin Grindeanu drept propunere pentru funcția de premier.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Președintele Nicușor Dan îi primește joi, 17 septembrie, la Palatul Cotroceni, pe reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare pentru consultările oficiale înainte de desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Discuțiile încep la ora 09:00 cu PSD și se încheie la ora 14:00, când sunt programați parlamentarii neafiliați.
După consultările de la Cotroceni, șeful statului urmează să decidă pe cine va nominaliza pentru conducerea viitorului Guvern. Potrivit informațiilor apărute până acum, Nicușor Dan ar dori ca desemnarea să fie făcută înainte de plecarea sa la reuniunea ONU de la New York, până la finalul acestei săptămâni.
Programul consultărilor de la Palatul Cotroceni
Administrația Prezidențială a stabilit întâlniri separate cu fiecare partid, grup parlamentar și cu reprezentanții parlamentarilor neafiliați. Prima delegație este așteptată la ora 09:00, iar ultima rundă de discuții va începe la ora 14:00.
09:00 – PSD
09:30 – AUR
10:00 – PNL
10:30 – USR
11:00 – UDMR
11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale
12:00 – SOS România
12:30 – POT
13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România
13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România
14:00 – parlamentarii neafiliați
Consultările au ca temă desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, într-un moment în care partidele intră la Cotroceni cu poziții diferite privind formula viitorului Executiv.
PSD deschide seria negocierilor
Prima formațiune care intră la discuții cu președintele este PSD. Componența delegației nu fusese confirmată oficial până miercuri seara, însă aceasta ar urma să fie condusă de președintele partidului, Sorin Grindeanu, alături de mai mulți lideri social-democrați, printre care Claudiu Manda și Ionuț Pucheanu.
Social-democrații au susținut în ultimele săptămâni varianta unui Guvern condus de Sorin Grindeanu sau a unui Executiv construit în jurul PSD. Pozițiile finale urmează să fie prezentate în discuția cu Nicușor Dan.
George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu merg din partea AUR
AUR intră la consultări la ora 09:30. Formațiunea va fi reprezentată de președintele George Simion, prim-vicepreședintele Dan Dungaciu și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Componența delegației a fost confirmată de partid înaintea întâlnirii de la Cotroceni.
Dan Dungaciu a declarat înaintea discuțiilor că AUR merge la Cotroceni cu același mandat prezentat și la rundele anterioare și că partidul dorește să participe la guvernare dacă va exista o negociere în acest sens. Acestea reprezintă pozițiile anunțate de formațiune înaintea consultărilor.
Ilie Bolojan conduce delegația PNL
Liberalii sunt programați la ora 10:00. Delegația PNL va fi condusă de președintele partidului, Ilie Bolojan, iar din aceasta vor mai face parte Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.
PNL a anunțat înaintea consultărilor că îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, propunere sprijinită și de USR și UDMR, potrivit declarațiilor publice ale reprezentanților liberalilor.
Cine merge la Cotroceni din partea USR
La ora 10:30 este programată delegația USR, condusă de președintele partidului, Dominic Fritz. Din echipa care merge la discuțiile cu Nicușor Dan fac parte Diana Buzoianu, Radu Miruță, senatoarea Cynthia Păun și deputații Adrian Echert și Cezar Drăgoescu.
USR a confirmat, la rândul său, susținerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Formațiunea urmează să își prezinte mandatul complet în discuția programată la Palatul Cotroceni.
Consultările continuă până la ora 14:00
După primele patru partide, Nicușor Dan va discuta de la ora 11:00 cu UDMR, urmat de Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale. La prânz este programată SOS România, urmată de POT, Grupul parlamentar Uniți pentru România și PACE – Întâi România. Ultimii invitați la discuții sunt parlamentarii neafiliați, programați la ora 14:00.
După încheierea rundelor de consultări, președintele trebuie să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru. Persoana nominalizată va avea apoi misiunea de a forma un Cabinet și de a cere votul de încredere al Parlamentului.