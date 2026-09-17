Consultări decisive la Cotroceni pentru noul premier. Nicușor Dan discută cinci ore cu partidele - LIVE TEXT&VIDEO

Publicat 17 sept. 2026, 10:20 Actualizat 17 sept. 2026, 10:21 Sursă Realitatea.net

Negocierile cruciale de la Palatul Cotroceni au început joi, la ora 9.00. Reprezentanții partidelor politice au fost convocați de președintele Nicușor Dan la o nouă rundă de negocieri oficiale înainte de desemnarea noului premier. Surse Realitatea PLUS susțin că pe masa lui Nicușor Dan se află și numele lui Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR, care ar putea ajunge la Cotroceni. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan sunt, de asemenea, posibile nume pentru a-l înlocui pe Ilie Bolojan.

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