Un bărbat de 75 de ani din localitatea Tomești, județul Timiș, și-a atacat soția cu un cuțit și a alergat după ea pe stradă. Incidentul s-a încheiat după ce șefa Postului de Poliție a intervenit prompt și l-a imobilizat pe agresor.

Poliția a transmis că totul s-a petrecut luni, 25 august, în jurul orei 12:40. Femeia de 78 de ani fugea spre postul de poliție, aflat la mică distanță, în timp ce soțul ei o urmărea cu arma albă în mână.

Agresorul reușise deja să-și lovească soția în zona brațului stâng. Polițista a intervenit imediat, l-a pus la pământ și l-a încătușat, oprind atacul înainte ca lucrurile să degenereze.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Din fericire, viața femeii este acum în afara oricărui pericol, însă rănile necesită tratament de specialitate.

Bărbatul a fost dus în custodia poliției și este cercetat acum pentru violență în familie. Autoritățile spun că dosarul este în lucru și ancheta va stabili toate detaliile atacului.

IPJ Timiș a precizat că intervenția rapidă a șefei de post a împiedicat o tragedie. Agresorul riscă acum pedepse severe, conform legii.

Sursa: Newsinn