După 20 de ani, actualul edil al municipiului Târgu Mureș, Dorin Florea, a hotărât să nu mai candideze pentru un nou mandat. El se va lupta însă pentru preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ) Mureş, deținută acum de Péter Ferenc.

„Trebuia să candidez două-trei mandate la Primăria Târgu Mureş, să creez o strategie de dezvoltare a oraşului, să asigur un plan de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi după aceea într-adevăr să pot să fac şi altceva. Dar datorită mediocrităţii pe care am văzut-o, grupurilor de interese şi mocirlei politice care, din păcate, au evoluat în această ţară, am decis să candidez în continuare. Ceea ce nu au ştiut niciodată contracandidaţii mei a fost că întotdeauna m-au deranjat impostorii, mincinoşii, oamenii care îşi bat joc de alţi oameni. Eu am făcut-o întotdeauna – fie ca şi chirurg, fie ca primar – dintr-un spirit de altruism. Acesta a fost motivul pentru care am candidat de mai multe ori. Mi-am propus întotdeauna să nu mă fac de minune în faţa oamenilor, să ştiu că oameni au încredere în Primărie, ceea ce cred că am reuşit. Dar ce e mult, e mult şi nu vreau să cerşesc un vot. Vreau ca lumea să înţeleagă, şi eu înţeleg mai mult ca oricine, că priceperea şi experienţa pe care am dobândit-o e păcat să se piardă. Sunt convins că post să fac administraţie mult mai bine decât aş putea să operez (ca medic – n.r.). E păcat să nu împărtăşesc această pricepere cu ceilalţi colegi din judeţ”, a declarat Dorin Florea pentru Agerpres.

Sursa: Realitatea Din ALDE