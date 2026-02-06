Realitatea de Mures - Știri de Ultimă Oră

Statele Unite vor permite Indiei, temporar, să cumpere petrol rusesc

Statele Unite vor permite Indiei, temporar, să cumpere petrol rusesc

Politica -

Într-o schimbare majoră de poziție, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, Statele Unite vor permite Indiei, temporar, să cumpere petrol rusesc. Măsura controverasată complică și mai mult discuțiile privind negocierea unui armistițiu în Ucraina.

În trend

1

Dan Dungaciu, plan surprinzător pentru AUR cu actualul partid de la guvernare în vederea unei Coaliții ideale: „Dacă mai era ce a fost odată”

2

Daniel Băluță vrea schimbarea regulilor la Termoenergetica: bucureștenii să plătească apa caldă doar dacă este livrată la temperatura corectă

3

Rareș Bogdan, despre economia României: „Creșterea taxelor înseamnă nenorocire! Sufoci economia, cea care plătește taxe?”

4

Daniel Băluță, atac devastator la Ciucu: „Domnul Primar General continuă stilul deja consacrat, acela de baron. Baronul Münchhausen!”

5

România: făină ieftină, pâine scumpă. De ce produsele de bază costă mai mult decât în Spania sau Italia

6

George Simion: „StopTaxeChallenge - România se oprește în loc pe 12 februarie împotriva poverii fiscale”

Urmărește-ne pe

FacebookYouTube

Esențial

Prețurile alimentelor ar putea exploda dacă benzina ajunge la 10 lei: avertismentul specialiștilor
Social -

Prețurile alimentelor ar putea exploda dacă benzina ajunge la 10 lei: avertismentul specialiștilor

Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai
Actualitate -

Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai

Avionul cu elevii blocați în Dubai ajunge azi în România
Actualitate -

Avionul cu elevii blocați în Dubai ajunge azi în România

28 de curse aeriene au fost anulate, vineri, din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu
Actualitate -

28 de curse aeriene au fost anulate, vineri, din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu

Atac cu drone asupra celei mai mari baze americane din Orientul Mijlociu
Politica -

Atac cu drone asupra celei mai mari baze americane din Orientul Mijlociu

Schimbări majore în Codul Fiscal. Guvernul introduce noi pârghii pentru recuperarea datoriilor la stat
Economie -

Schimbări majore în Codul Fiscal. Guvernul introduce noi pârghii pentru recuperarea datoriilor la stat

George Simion: „Nu ne trebuie armele nucleare ale lui Macron. Vrem alegeri libere, democrație și pace”
Politica -

George Simion: „Nu ne trebuie armele nucleare ale lui Macron. Vrem alegeri libere, democrație și pace”

Exclusive

INSP: încă o persoană a murit din cauza gripei. Bilanțul sezonului ajunge la 84 de decese

INSP: încă o persoană a murit din cauza gripei. Bilanțul sezonului ajunge la 84 de decese

Rusia își evacuează familiile diplomaților din Iran, pe fondul intensificării bombardamentelor

Rusia își evacuează familiile diplomaților din Iran, pe fondul intensificării bombardamentelor

„Minunea” de pe Valea Oltului prinde contur: mega nodul rutier pe trei niveluri care unește A1 și A13

„Minunea” de pe Valea Oltului prinde contur: mega nodul rutier pe trei niveluri care unește A1 și A13

Alexandra Păcuraru, detalii în EXCLUSIVITATE despre proiectul major de infrastructură pe care l-a depus la Ministerul Transporturilor

Alexandra Păcuraru, detalii în EXCLUSIVITATE despre proiectul major de infrastructură pe care l-a depus la Ministerul Transporturilor

Guvernul schimbă regulile pentru plata amenzilor: reducerea la jumătate dispare pentru mai multe sancțiuni

Guvernul schimbă regulile pentru plata amenzilor: reducerea la jumătate dispare pentru mai multe sancțiuni

Bolojan anunță înghețarea prețurilor la gaz pentru populație și măsuri pentru reducerea costului energiei electrice

Bolojan anunță înghețarea prețurilor la gaz pentru populație și măsuri pentru reducerea costului energiei electrice

Anca Alexandrescu, despre situația Irinei Ponta: „Este cuvântul Oanei Țoiu împotriva cuvântului copilului care a fost martor la toată discuția”

Anca Alexandrescu, despre situația Irinei Ponta: „Este cuvântul Oanei Țoiu împotriva cuvântului copilului care a fost martor la toată discuția”

Războiul se extinde în Orientul Mijlociu: Iranul a lovit și Azerbaidjanul. Rusia a anunțat că Iranul nu i-a cerut sprijin

Războiul se extinde în Orientul Mijlociu: Iranul a lovit și Azerbaidjanul. Rusia a anunțat că Iranul nu i-a cerut sprijin

Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, declarații în exclusivitate pentru Realitatea Plus despre situația războiului din Orientul Mijlociu
Politica-

Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, declarații în exclusivitate pentru Realitatea Plus despre situația războiului din Orientul Mijlociu

Formula 1. Marele Premiu al Australiei, în acest weekend
Sport-

Formula 1. Marele Premiu al Australiei, în acest weekend

Profesorii ar putea boicota simulările din martie
Actualitate-

Profesorii ar putea boicota simulările din martie

Descoperă

Politica

Alexandra Păcuraru, dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea Plus: susținere totală pentru Călin Georgescu și acuzații la adresa celor care vor să-i dezbine pe suveraniști

Actualitate

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un important proiect de infrastructură la Ministerul Transporturilor - VIDEO

Actualitate

Orașele care interzic păcănelele vor rămâne și fără agențiile Loto. Un primar atacă legea „prost gândită”

Actualitate

Români blocați în Orientul Mijlociu se întorc acasă: avionul a decolat din Dubai spre București

Actualitate

Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”

Actualitate

George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”

Actualitate

„Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0

Actualitate

Războiul din Iran, la un pas de o nouă escaladare: SUA caută să atragă în conflict și alte forțe

Actualitate

Șoc pentru Mario Iorgulescu! Dosarul său va fi rejudecat pentru consum de droguri și alcool la volan

Actualitate

Apple lansează MacBook Neo, cel mai accesibil laptop din portofoliu

Actualitate

Polițiști atacați în timpul unei intervenții: foc de avertisment pentru a se salva

Actualitate

Susținătorii MAGA, tot mai nemulțumiți de Donald Trump din cauza războiului cu Iran: „America trebuia să fie pe primul loc”

Ultimele Știri

Mai Multe