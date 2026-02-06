Realitatea de Mures - Știri de Ultimă Oră
Statele Unite vor permite Indiei, temporar, să cumpere petrol rusesc
Într-o schimbare majoră de poziție, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, Statele Unite vor permite Indiei, temporar, să cumpere petrol rusesc. Măsura controverasată complică și mai mult discuțiile privind negocierea unui armistițiu în Ucraina.
Actualitate
Ninel Peia cere anchetă la vârful MAE după scandalul repatrierii românilor din Dubai. Ce conține solicitarea adresată lui Nicușor Dan
Actualitate
Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai. Apel disperat către autorități
Sport
România a obținut a doua victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026
Parchetul păstrează secretul privind dosarul finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan
Premieră în instanță: bărbat condamnat la închisoare cu executare pentru agresarea unui medic în timpul serviciului
Piedone a depus la DNA prima plângere penală împotriva Oanei Țoiu: „Nu ne interesează numele minorilor, vorbim de copii. Este o rușine pentru statul român”
În trend
1
2
3
4
5
Esențial
Exclusive
Actualitate
Escrocherie telefonică în Județul Neamț: o femeie a pierdut aproape 50.000 de lei după un apel capcană
Politica
Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”
Economie
Zeci de curse aeriene au fost anulate miercuri ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. Anunțul Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB)
Patru ministere și nouă orașe au adunat aproape 50 de milioane de lei restanțe la ANAF. Lista neagră a datornicilor
Descoperă
Politica
Alexandra Păcuraru, dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea Plus: susținere totală pentru Călin Georgescu și acuzații la adresa celor care vor să-i dezbine pe suveraniști
Actualitate
Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un important proiect de infrastructură la Ministerul Transporturilor - VIDEO
Actualitate
Orașele care interzic păcănelele vor rămâne și fără agențiile Loto. Un primar atacă legea „prost gândită”
Actualitate
Români blocați în Orientul Mijlociu se întorc acasă: avionul a decolat din Dubai spre București
Actualitate
Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
Actualitate
George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”
Actualitate
„Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0
Actualitate
Războiul din Iran, la un pas de o nouă escaladare: SUA caută să atragă în conflict și alte forțe
Actualitate
Șoc pentru Mario Iorgulescu! Dosarul său va fi rejudecat pentru consum de droguri și alcool la volan
Social
Escrocherie telefonică în Județul Neamț: o femeie a pierdut aproape 50.000 de lei după un apel capcană