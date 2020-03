5 elevi ambasadori din județul Mureș ai proiectului Școli Curate 2.0, respectiv Andreea Boeriu, Partenie Miclea, Andrei Muresan, Armin Muga, Cosmina Marginean, împreună cu Anda Dilara Nicole Mețac, coordonator județean al proiectului, au participat la trainingul de formare a ambasadorilor pentru bună guvernare a școlilor și liceelor, prima etapă a proiectului Școli curate 2.0.

Împreună vor monitoriza calitatea procesului educativ și se vor implica în soluționarea problemelor pe care le observă, inclusiv prin acțiuni de advocacy, reprezentând actorii cheie din educație care urmăresc o bună guvernare. De asemenea, vor colabora cu primării, consilierii locali, reprezentanții inspectoratului și ai școlilor, precum și cu mass-media locală, organizațiile de elevi, părinți, profesori și alte ONG-uri locale.

Elev ambasador al proiectului, Miclea Partenie a declarat că “Am învățat în cadrul trainingului că lucrurile ,,se pot mișca”, dacă există implicare, dar întotdeauna trebuie să existe o scânteie care ,,să aprindă focul”, am învățat și că noi, oamenii, suntem similari unor verigi ale unui lanț, fiecare dintre noi este la fel de important, iar unul fără celălat deviem drumul schimbării înspre bine.”

“Training-ul de la Predeal a fost locul în care obiectivul de închegare a echipelor a fost un succes, atât la nivel local cât și interjudetean. Astfel, am plecat cu modele de urmat, prietenii reale și ocazii care pentru alții ar fi situații ce se întâmplă o dată în viață. Consider acest proiect un viitor motor al schimbării in educatia românească” a spus coordonatorul proiectului, Anda Dilara Nicole Mețac.

În cadrul acestui proiect vor fi încurajați elevii și părinții să fie activi în viața comunității școlare la nivel școlar și local, sesizând problemele existente și participând la găsirea celor mai eficiente soluții.

Proiectul, sub denumirea oficială “Responsabilitate socială pentru școli bine finanțate și guvernate la nivel local”, își propune la nivelul celor cinci județe implicate (Bacău, Cluj, Mureș, Timiș și Vâlcea) că până în luna iunie a anului 2021 să obțină: