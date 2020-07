Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a declarat, în direct la Realitatea PLUS, după numărul record de cazuri, că nu există pârghii legale să impună noi măsuri.

”Acum suntem la 555 cazuri, cel mai mare număr de cazuri. Am avut și mai multe teste. Nu avem măsuri legislative în acest moment. Recomand în continuare respectarea regulilor. Noi am încercat să facem un proiect legislativ și sperăm ca la jumătatea săptămânii viitoare să punem în concordanță aceste legi. Sunt soluțiile care ne-au ajutat până acum să gestionăm pandemia.

Nu văd apanajul stării de urgență, dar evuluția ne va arăta creșterea și ne gândim la alte măsuri. În condițiile în care nu vom putea gestiona creșterea cazurilor care vin din ce în ce mai multe de la o zi la alta și nu vom piutea gestiona sistemul, ne gândim la alte măsuri”, a declarat Nelu Tătaru.

Întrebat ce măsuri se vor stabili pentru perioada următoare și dacă există vreun focar care ar duce la carantinarea unor localități, Nelu Tătaru a spus că legislația de a carantina acum nu permite.

”Recomand respectarea regulilor. Eu astăzi am fost la spitalul de campanie din Constanța și am putut vedea că normele sunt respectate, e adevărat, e mijlocul săptămânii. Dacă normele sunt respectate, putem gestiona momentul”, a spus Nelu Tătaru, la Realitatea PLUS.

Analiză pentru declararea stării de urgență

”Analizele le facem zilnic, în funcție de parametri luăm decizii. Putem gestiona așa cum am gestionat și primele trei luni.

Nu este o recomandare în acest moment starea de urgență”, a declarat Nelu Tătaru, la Realșitatea PLUS.