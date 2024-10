Nicolae Ciucă, la Summitul RePatriot dedicat diasporei, a declarat că statul trebuie să fie partenerul, partenerul tuturor românilor, partenerul mediului asociativ, partenerul mediului de afaceri.

„Mă bucur foarte mult că am reușit să ajung la acest eveniment și mă bucur foarte mult că am avut posibilitatea să fiu partener împreună cu instituția statului, cu Senatul României și cu inițiativa RePatriot pentru a găzdui acest eveniment. Dacă nu mă înșel, este un eveniment aflat la cea de-a 9-a ediție.

Am să încep prin a rememora prima mea experiență cu RePatriot. Se întâmpla în 2018, când reprezentanții RePatriot au venit la Ministerul Apărării Naționale, chiar un pic mai devreme de începere a pregătirilor pentru Centenar și au zis: domnule ministru, trebuie să facem ceva, trebuie să marcăm cumva legătura dintre istorie, prezent și diasporă și am fost cât se poate de deschis la acea propunere pe care o voi aprecia și despre care voi vorbi de fiecare dată când voi avea ocazia, în termen cât se poate de apreciativi, pentru că s-a încheiat, a pus în valoare tot ceea ce a reprezentat spiritul românesc, tot ceea ce reprezintă identitatea noastră legată de istorie și de prezent și de ceea ce vrem să construim pentru viitor, pentru generația copiilor noștri. Și atunci, încă o dată, vă mulțumesc și apreciez foarte mult demersul dumneavoastră.

Mă bucur că am înțeles că sunt foarte mulți români care au venit în țară să participe la acest eveniment și sunt parte consistentă la pregătirea și desfășurarea tuturor activităților care dau consistență și pun în valoare toate demersurile pe care RePatriot le desfășoară, atât în țară, cât și în străinătate.

Mă bucur foarte mult și îi felicit pe cei deja 700 de laureați ai Summitului RePatriot top 100 de români de pretutindeni. Am înțeles că aproximativ 50% dintre ei au venit să se bucure de această recunoaștere a ceea ce au realizat și performanța care le este recunoscută în țară, cât și în străinătate și totodată să pot să-mi exprim recunoștința pentru ceea ce faceți acolo unde ați dus cu dumneavoastră tot ceea ce înseamnă creativitatea inteligența, inițiativa românească și sunt convins că gândiți la fel ca noi toți ca ea să vină cumva pe firul acesta al identității noastre, să se statornicească cumva la noi acasă, aici în România.

De aceea, eu am înțeles și voi înțelege de fiecare dată inițiativele Repatriot ca pe un îndemn la a alege și nu mă refer la alegerile parlamentare sau prezidențiale și mă refer la a alege ce veți face. Deci, înainte veți continua să munciți acolo unde sunteți acum sau veți alege să vă întoarceți acasă. Noi ne dorim foarte mult să vă întoarceți acasă și vă așteptăm să vă întoarceți acasă.

Iar ceea ce spunea mai devreme domnul Bostan Marius, legat de parteneriatul și implicarea instituțiilor statului cu tot ceea ce înseamnă el, cu toate instrumentele, cu toate, cu toată deschiderea, cu toată disponibilitatea în legătura aceasta în calea aceasta de facilitare a revenirii românilor în țară, este absolut necesară și importantă și o susțin de fiecare dată în toate intervențiile mele.

Legat de ce trebuie să fie statul. Statul nu trebuie să fie cel care controlează statul, nu trebuie să fie cel care dictează. Statul nu trebuie să fie cel care i se pare că știe tot. Statul trebuie să fie partenerul, partenerul tuturor românilor, partenerul mediului asociativ, partenerul mediului de afaceri. Chiar dacă mie mi se pare că la un moment dat repet într-una și nu e ușor să repeți, la un moment dat te întreb, domnule, dar de ce repet același lucru de fiecare dată, știți, este ca atunci când spui un banc și constați că lumea îl știe, spui dacă îl știți, îl spun pentru fixare. Tot la fel și eu repet mesajul pentru fixare statul trebuie să fie un partener, pentru că el nu are cunoașterea, nu are deschiderea, nu are priceperea celor care au creativitatea, au inițiativa, au disponibilitatea de a-și sacrifica propriu buget, propriile realizări pentru a merge mai departe cu ceva în care cred.

Pentru că cei care și-au dezvoltat o afacere, cei care au avut curajul să meargă până acolo unde niciodată n-au gândit că pot să ajungă, merită să fie sprijiniți, nu controlați. Este absolut necesar ca prin tot ceea ce facem la nivelul instituțiilor statului să asigurăm tuturor celor care au acest piri de inițiativă, celor care se mișcă mai liber decât statul în lumea afacerilor, în lumea oportunităților și văd potențialul mai bine decât statul. Iar instituțiile, dincolo de parteneri, că toată lumea va întreba mea ce înseamnă un partener, partener înseamnă să asigur credibilitate, să fie o instituție credibilă și să garantez pre-predictibilitate pentru cei care își asumă riscurile despre care am vorbit mai devreme. Același lucru este valabil și pentru românii din diaspora. Românii din diaspora așteaptă de la noi echilibru, așteaptă de la noi stabilitate și așteaptă de la noi predictibilitate. Asta trebuie să facem noi ca stat.

Sigur că da, avem o serie de inițiative pe care le-am asumat politic, am venit cu Start-Up Nation 2, acolo am găsit niște proiecte pe care le-am pus la dispoziția românilor din diaspora. La un moment dat îmi aduc aminte din perioada în care eram prim-ministru, de veniseră eligibil 1700 de români, după care el a continuat. Am înțeles că totuși, într-o perioadă scurtă de timp se va ajunge la 5000 de români care sunt în diaspora și pot să beneficieze de acest program, de proiectele respective sunt, de asemenea în cadrul Start-Up Nation. Sigur, vorbim de start-up diaspora, despre segmentul acesta. În interiorul pilonului 2 sunt de asemenea acele proiecte, acele granturi care se asigură studenților. Este vorba de sume care ajung la 1.400.000.000 dacă rețin bine, sau 1 miliard și 600.000 pe an pentru studenții care aleg să inițieze și să vină cumva să deschidă afaceri în România sunt foarte bune.

Aceste inițiative ne leagă cumva, dar este nevoie de mai mult decât atât. Este nevoie de tot ceea ce înseamnă identitatea noastră, cultura noastră, tradiția noastră, educația noastră și cred că toate aceste chestiuni se pot împlini plin legătura dintre diaspora și instituțiile statului prin tot ceea ce putem să facem acolo unde românii deja s-au coagulat și avem comunități mari, de zeci de mii, de sute de mii de români și unde instituțiile statului trebuie să se preocupe de tot ceea ce înseamnă înființarea și funcționarea școlilor în care să se desfășoare educația în limba română, să putem să ducem mai departe limba, cultura și istoria României și de asemenea același lucru să se întâmple în țară pentru românii care aleg să se întoarcă în țară.

Pentru că am discutat cu români care ne-au spus că trebuie să se întoarcă de unde au venit pentru că nu s-au adaptat, copiii, nu s-au adaptat, nefiind vorba de scuzați-mă, fiind vorba de incompatibilitate între programele școlare și toate aceste chestiuni sunt antamat. În momentul de față nu s-a decis asupra niciuneia dintre ele, pentru că trebuie să recunoaștem, ne aflam în într-o perioadă de campanie electorală și până în momentul în care nu ne vom așeza și nu se va stabiliza toată această situație, niciuna dintre decizii nu poate să fie asumate. Există, de asemenea, un proiect legislativ pentru diaspora care a fost asumat de către domnul senator Fenechiu.

Este un proiect de lege dedicat diasporei, un proiect de lege, nu vreau să fac politic acum că nu este cazul, dar sigur este al Partidului Național Liberal și noi susținem că este un demers foarte așteptat de către românii din diaspora și nu are alt obiectiv decât să-i facă pe români să se uite la România ca o țară care s-a schimbat și când spun lucrul acesta, noi, românii din țară, trebuie să pornim de la această premisă și convingere că România s-a schimbat, România are oportunități să se schimbe, să se modernizeze, să se prefacă în continuare. Iar pentru asta avem nevoie, sigur, de potențialul nostru de aici, din din țară, dar ne ajută foarte mult tot ceea ce ați reușit să însușiți și să dezvoltați acolo unde v-ați performa, unde ați performat și unde ați reușit să vedeți cum se fac lucrurile mai bine în țările în care vă duceți viața de zi cu zi.

Ca atare, statul, societatea civilă, noi, toți românii din țară, românii din diaspora, nu putem să avem alt obiectiv decât o Românie care se preface. O Românie care se dezvoltă, o Românie care are oportunități, o Românie care are potențial chiar și în aceste condiții în care toată lumea este oarecum temătoare de contextul actual de securitate. Suntem o țară în imediata proximitate a războiului din Ucraina, nu departe de ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, dar toate chestiile acestea nu trebuie să ne să ne sperie din potri, dimpotrivă, trebuie să ne mobilizeze și să facem în așa fel încât împreună să fim puternici așa cum am fost dintotdeauna și să fim și mai puternici, pentru că asta ne dorim, nu pentru noi și pentru generațiile viitoare”, a declarat Nicolae Ciucă.