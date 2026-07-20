Sanatate· 2 min citire

Grevă în peste 500 de spitale din țară, astăzi. Revoltă uriașă față de legea salarizării

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat20 iul. 2026, 09:00
Actualizat20 iul. 2026, 10:15
SursăRealitatea PLUS

Activitatea în peste 500 de spitale din România este întreruptă, luni, între orele 09:00 și 11:00, în cadrul unei greve de avertisment organizate de sindicatele din sănătate, nemulțumite de noua formă a legii salarizării.

UPDATE: Cozi cu pacienți în timpul grevei

Timp de două ore nu sunt efectuate consultații, investigații și internări

Pe durata protestului, medicii, asistenții medicali, infirmierii și brancardierii vor ieși în curțile unităților sanitare, iar consultațiile, internările și intervențiile programate sunt suspendate, potrivit Realitatea PLUS. Asistența medicală de urgență va fi asigurată, în special în spitalele de urgență, unde activitatea nu poate fi întreruptă.

Reprezentanții sindicatelor au precizat că greva de avertisment reprezintă primul pas înaintea declanșării grevei generale, programată pentru 28 iulie, în cazul în care revendicările angajaților nu vor fi soluționate.

În cazul declanșării grevei generale, activitatea din unitățile sanitare ar urma să fie asigurată de aproximativ o treime din personal, iar operațiile, consultațiile și internările care nu reprezintă urgențe vor fi amânate.

Sindicatele reclamă pierderi salariale și contestă criteriile de acordare a sporurilor

Sindicatele susțin că noua formă a legii salarizării menține pierderi semnificative de venituri pentru o parte dintre angajații din sistemul sanitar și critică prevederile referitoare la sporul pentru condiții deosebit de periculoase. Potrivit proiectului, acest spor ar urma să fie acordat unui procent de 10% din personalul medical.

Liderii sindicali afirmă că proiectul nu stabilește criteriile în baza cărora va fi acordat sporul și avertizează că numeroși angajați riscă să înregistreze diminuări de venituri de ordinul miilor de lei în urma aplicării noii legi.

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